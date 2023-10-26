Профзаболевания белгородцев: РПН назвал основные причины, группы риска и статистику

На втором месте по распространённости оказались заболевания, вызванные химическими производственными факторами. К ним относятся различные виды необратимого и неизлечимого пневмокониоза лёгких. Причина — длительное вдыхание больших количеств неорганической пыли или дыма. В Белгородской области это в основном связано с воздействием фиброгенной пыли, содержащей более 10% двуокиси кремния (13 случаев). Кроме того, устанавливались случаи хронической обструктивной болезни лёгких, отравлений и хронических интоксикаций, связанных с воздействием химических веществ (один случай каждого), а также пневмокониоз, осложнённый туберкулезом, и хронический пылевой необструктивный бронхит (по одному случаю). Всего отмечено 18 случаев подобных заболеваний, что также больше, чем в предыдущие годы (12 случаев в 2021 году и 7 случаев в 2020).