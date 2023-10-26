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Posted Вчера, 07:28

Published Вчера, 07:28

Modified Вчера, 07:30

Updated Вчера, 07:30

Специальности белгородцев и их профзаболевания

Профзаболевания белгородцев: РПН назвал основные причины, группы риска и статистику

26 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Специальности белгородцев и их профзаболевания

РПН рассказал о профзаболеваниях белгородцев, их причинах и следствиях

По данным Росстата, в 2022 году в условиях, не соответствующих требованиям сангигиены, на предприятиях области работало 40,4% работников. Это выше среднего значения по РФ (36,4%). Показатель 2021 года — 40,8%, в 2020 — 41,4%. От этого числа 26,7% — женщины. В 2021 году их было 27,3%, в 2020 — 27%

К началу 2023 года в Белгородской области зарегистрировали 180 человек с впервые установленным диагнозом профессиональное заболевание, сообщает управление РПН по области. В 2022 году такой диагноз получили 78 человек, из которых 10 — женщины. В 2021 году зафиксировано 60 новых случаев профессиональных заболеваний, среди них 7 — у женщин. А в 2020 году таких случаев было 42, в том числе 6 — у женщин.

Основные отрасли

Согласно докладу управления Роспотребнадзора по Белгородской области, за 2022 год наибольшая доля работников, которые трудились в условиях, не соответствующих требованиям гигиены и санитарии, отмечалось в отраслях:

  • добычи полезных ископаемых — 81,6%;
  • обрабатывающей промышленности — 46,5%;
  • строительной отрасли — 45,8%;
  • водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 40%;
  • обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционирования воздуха — 22,7%;
  • сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 21,9%;
  • транспортировки и хранения — 18,6%.

Численные показатели профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности в 2022 году

По данным анализа, наиболее высокий уровень впервые диагностированных профессиональных заболеваний в 2022 году установлен на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Количество случаев заболеваний составило 65. В 2021 году — 46 случаев и 35 случаев в 2020 году.

Второе место по уровню заболеваемости заняли деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, а также обрабатывающие производства. В сфере здравоохранения зарегистрировано 11 случаев профессиональных заболеваний (десять случаев в 2021 году и пять случаев в 2020 году), а в обрабатывающей отрасли — также 11 случаев (шесть случаев в 2021 году и четыре случая в 2020 году).

В отрасли «Транспортировка и хранение», а именно «Деятельность воздушного и космического транспорта», в 2022 году зарегистрирован один случай профессиональной патологии. В предыдущие годы (2020–2021гг.) здесь заболевания не регистрировались.

Статистика острых заболеваний и смертности

Среди профессиональных заболеваний наиболее распространены хронические формы, сообщает управление Роспотребнадзора. Они характеризуются длительным протеканием и постепенным развитием.

Согласно статистике, в 2022 году доля зарегистрированных хронических профессиональных заболеваний по Белгородской области составила 87,5%. Это выше, чем в предыдущем году, когда она составляла 83,3%, и в 2020 году — 85,7%.

За указанный год зафиксировали 11 случаев острых профессиональных заболеваний, при этом восемь из них обнаружили у женщин. Из них — 10 с летальным исходом (восемь человек — женщины).

В 2021 году зарегистрировано 10 случаев, шесть— у женщин. Летальных — семь, в пяти случаях это были женщины.

В 2020 году подобные диагнозы обнаружили у шести белгородцев. Смертельных — четыре (в одном случае умерла женщина).

Также за период 2020–2022 годов констатировали 21 случай смерти, связанный с заболеваниями и осложнениями от коронавируса SARS-CoV-2. В основном среди следующих профессий: медицинская сестра, медицинская сестра ВОП, фельдшер, водитель автомобиля. Все они работали в медицинских учреждениях Белгородской области.

Основные формы превышения норм

В условиях превышения нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука, по данным прошлого года, работает 23,3% трудящихся. Это больше, чем в прошлом году на 0,5%.

  • При повышенном уровне вибрации — 5,2%. Снизилось за год на 0,2%.
  • При высокой концентрация пыли в воздухе рабочей зоны — 8,4% работающих. Отмечено снижение на 0,2%.
  • В условиях загазованности воздуха — 8,5% работающих. За год — прирост в 0,4%.
  • При неионизирующем излучении — 0,7%. За год — прирост на 0,1%.
  • Также 25% выполняют тяжелую работу. Здесь снижение на 0,5%.
  • 2,4% работающих заняты работой, связанной с высокой напряжённостью трудового процесса. Отмечено снижение на 0,1%.

Основные территории по уровню диагностирования

Основные случаи диагностирования профессиональных заболеваний управление Роспотребнадзора по Белгородской области отметило преимущественно в городах Губкин и Старый Оскол. Источник — предприятия по добыче полезных ископаемых. В 2022 году в Губкинском горокруге зарегистрировано 43 первичных случая профзаболеваний. В Старооскольском — 33 случая.

Основные причины возникновения профзаболеваний в 2022 году

Основная причина хронических профессиональных заболеваний — физические производственные факторы. Основная часть пришлась на вибрационную болезнь (25 случаев) и нейросенсорную тугоухость (17 случаев). Также отмечались заболевания, связанные с контактным ультразвуком, например, полинейропатия (множественное поражение периферической нервной системы) верхних конечностей (один случай). Всего зарегистрировали 43 случая таких заболеваний, что значительно больше, чем в предыдущие годы (22 случая в 2021 году и 15 случаев в 2020 году).

На втором месте по распространённости оказались заболевания, вызванные химическими производственными факторами. К ним относятся различные виды необратимого и неизлечимого пневмокониоза лёгких. Причина — длительное вдыхание больших количеств неорганической пыли или дыма. В Белгородской области это в основном связано с воздействием фиброгенной пыли, содержащей более 10% двуокиси кремния (13 случаев). Кроме того, устанавливались случаи хронической обструктивной болезни лёгких, отравлений и хронических интоксикаций, связанных с воздействием химических веществ (один случай каждого), а также пневмокониоз, осложнённый туберкулезом, и хронический пылевой необструктивный бронхит (по одному случаю). Всего отмечено 18 случаев подобных заболеваний, что также больше, чем в предыдущие годы (12 случаев в 2021 году и 7 случаев в 2020).

Далее — 16 случаев оказались связаны с физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдельных органов и систем. Это — радикулопатия шейного и пояснично-крестцового уровней, т. е. болевого неврологического синдрома, при котором боль возникает в разных частых тела при сдавливании корешков спинного мозга. Один и девять случаев соответственно. Также диагностированы поражения плеча, вызванные физическим напряжением (четыре случая), полинейропатия верхних и нижних конечностей, возникающая из-за перенапряжения или комплекса производственных факторов (два случая). Количество случаев подобных заболеваний незначительно снизилось по сравнению с предыдущими годами (19 случаев в 2021 году и 18 случаев в 2020 году).

За год у 10 человек зарегистрировали два и более заболевания. В 2021 и в 2020 годах такие случаи выявили только у трёх человек за каждый.

Случаи диагностирования инвалидности впервые и её причины

В 2022 году не было ни одного случая. В 2021 году одна женщина стала инвалидом второй группы, а один мужчина — третьей группы. В 2020 году трое людей потеряли трудоспособность на уровне от 10% до 30%, и один человек стал инвалидом третьей группы.

В 2022 году причинами подобных хронических профессиональных заболеваний стали:

  • долгий опыт работы с вредными условиями труда — 69,89%;
  • недостатки в конструкции машин, оборудования и инструментов — 26,89%;
  • несовершенство технологических процессов — 2,15%;
  • неправильная организация рабочих мест — 1,08%.

Наибольший риск потерять трудоспособность из-за хронических профессиональных заболеваний, основываясь на данных о заболеваемости в 2020–2022 годах, отмечается в таких секторах экономики, как добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

Группы, подверженные риску возникновения профессиональной патологии

Среди работников Белгородской области мужского пола наиболее подвержены риску такие специалисты:

  • проходчики;
  • машинисты экскаватора;
  • машинисты буровых установок;
  • слесари по обслуживанию оборудования;
  • дробильщики, обрубщики, разливщики стали;
  • машинисты бульдозеров, машинисты вибропогрузочных установок, машинисты горных выемочных машин;
  • водители автомобилей, в том числе занятых в карьере.

Эти профессии вносят в совокупное число профессиональных заболеваний среди мужчин около 80-90% случаев первичной заболеваемости и диагностирования инвалидности ежегодно.

У женщин ранее выявлялся самый высокий риск потери трудоспособности из-за профессиональных заболеваний (в основном у машинисток конвейера на обогатительных фабриках). Однако, указано в докладе, наблюдается снижение уровня профпатологии среди женщин данной профессии. В 2022 году — два случая. В 2021 году — не регистрировались, а в 2020 году — три случая.

Наибольший риск профзаболеваний наблюдается у работников горнорудной промышленности, таких как:

  • машинисты буровых установок;
  • проходчики;
  • машинисты конвейера и дробильщики.

Также — профессии, связанные с наземным транспортом, обслуживающим предприятия горнорудной промышленности (водители автомобилей, машинисты экскаваторов и бульдозеров).

В секторе агропромышленного комплекса Белгородской области не обнаружено хронической профессиональной патологии среди работников за период 2020–2022 года. В то время как на уровне Российской Федерации, отмечает РПН, показатель в данном секторе составлял 0,62 (по данным на 2021 год).

Ранжирование профессиональной заболеваемости по возрастным группам

Наибольшее количество выявленных случаев наблюдается у опытных работников (со стажем 30-40 лет) в возрасте от 50 до 59 лет. В 2020 году таких случаев было 50%, в 2021 году — 41,7%, а в 2022 году — 47,4%.

На втором месте в 2022 году — люди старше 60 лет. В 2020 году их доля составляла 21,4%, в 2021 году — 30%, а в 2022 году — 28,2%.

Третье место — 40-49 лет. В 2020 году процент таких случаев составлял 26,2%, в 2021 году — 23,3%, а в 2022 году — 21,8%.

Из 78 белгородцев, у которых впервые обнаружили профдиагноз, 52 человека (это 66,7%) диагностированы при проведении периодического медосмотра. В 2021 году из 60 таких случаев — 32 (53,3%), в 2020 году из 42 случаев — 21 (50%).

Ранее редакция Бел.Ру обратилась к отделению Роспотребнадзора в Белгородской области для получения информации о работе цементного завода. Оказалось, что проверку предприятия проводила прокуратура. С журналистами поделились итогами исследования.

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