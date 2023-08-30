Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Ожидается ли в Белгородской области нехватка и подорожание топлива?

Дело о дефиците: грозят ли Белгородской области нехватка и подорожание топлива?

30 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
Ожидается ли в Белгородской области нехватка и подорожание топлива?

Власти Белгородской области ответили на вопрос о возможном дефиците топлива

В ряде регионов России сообщается о дефиците топлива. Есть ли такая проблема в нашем регионе и стоит ли белгородцам ожидать её в ближайшем будущем? Ответ правительства области.

Бел.Ру отправило запрос властям Белгородской области о возможном дефиците топлива и повышении цен на него. В правительстве утверждают, что переживать о дефиците белгородцам точно не стоит. Так, опрос руководителей крупных сетевых нефтебаз показал, что в настоящее время подобной угрозы нет. Объёмы запасов и потребления — полностью соответствуют запланированным для ежедневного снабжения точек. Нарушений и сбоев в поставке топлива также не было обнаружено.

Что касается возможного подорожания — ответ следующий. Законодательством государственного регулирования цен на нефтепродукты не предусмотрено. На их формирование влияет конкуренция на рынке. Однако контрольные мероприятия в отношении необоснованного роста цен на бензин и любое другое топливо всё же осуществляются. Этим занимаются территориальные органы ФАС России.

Напомним, ранее о незначительном подорожании бензина в Белгородской области сообщили в отчёте Банка России по инфляции в регионе. По данным Росстата в июле бензин в Белгородской области стоил в среднем 54 рубля 2 копейки, в том числе марки АИ-92 — 49,43 рубля, АИ-95 — 54,07 рубля, АИ-98 и выше — 63,29 рубля. Дизельное топливо в регионе продавала за 56 рублей 38 копеек.

При этом по данным на 21 августа цены изменились следующим образом: средняя цена на бензин в регионе — 54 рубля 97 копеек, АИ-92 — 50,63 рубля, АИ-95 — 54,81 рубля, АИ-98 — 65,07 рубля, дизельное топливо — 57 рублей 58 копеек.

Читайте также:
Кто виноват в неприятном запахе в Белгороде?Реабилитацию раненных в СВО белгородцев в «Красиво» пока отложилиВыдающиеся заслуги: Александр Панин получил Высший знак отличия Белгородской области
Читайте также:
Жители Белгородского района жалуются на неприятный запахУбийство мирных жителей, Белгород для Зеленского, Тамбов для Галдуна: итоги неделиПолиция ищет агентов Украины, передававших данные о военной технике в Белгороде
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Автомобильное топливо#Правительство области#Заправки#Рост цен#Белгород#Цены на бензин#Татьяна Лукащева
Подпишитесь
Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде
Сегодня, 10:07
Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы
Сегодня, 11:14
В Белгороде оцепили остановку из-за подозрительного пакета
Сегодня, 08:54
В Белгородской области запретили работать в такси людям с судимостью
Сегодня, 11:28
Что могут сделать с подростками после скандала в Ровеньках Белгородской области?
Сегодня, 06:44
Страшные цифры: в Белгородской области в год убивают свыше 2 тысяч неродившихся детей
Сегодня, 10:13