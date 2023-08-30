Дело о дефиците: грозят ли Белгородской области нехватка и подорожание топлива?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Бел.Ру отправило запрос властям Белгородской области о возможном дефиците топлива и повышении цен на него. В правительстве утверждают, что переживать о дефиците белгородцам точно не стоит. Так, опрос руководителей крупных сетевых нефтебаз показал, что в настоящее время подобной угрозы нет. Объёмы запасов и потребления — полностью соответствуют запланированным для ежедневного снабжения точек. Нарушений и сбоев в поставке топлива также не было обнаружено.
Что касается возможного подорожания — ответ следующий. Законодательством государственного регулирования цен на нефтепродукты не предусмотрено. На их формирование влияет конкуренция на рынке. Однако контрольные мероприятия в отношении необоснованного роста цен на бензин и любое другое топливо всё же осуществляются. Этим занимаются территориальные органы ФАС России.
Напомним, ранее о незначительном подорожании бензина в Белгородской области сообщили в отчёте Банка России по инфляции в регионе. По данным Росстата в июле бензин в Белгородской области стоил в среднем 54 рубля 2 копейки, в том числе марки АИ-92 — 49,43 рубля, АИ-95 — 54,07 рубля, АИ-98 и выше — 63,29 рубля. Дизельное топливо в регионе продавала за 56 рублей 38 копеек.
При этом по данным на 21 августа цены изменились следующим образом: средняя цена на бензин в регионе — 54 рубля 97 копеек, АИ-92 — 50,63 рубля, АИ-95 — 54,81 рубля, АИ-98 — 65,07 рубля, дизельное топливо — 57 рублей 58 копеек.