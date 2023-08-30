Дело о дефиците: грозят ли Белгородской области нехватка и подорожание топлива?

Бел.Ру отправило запрос властям Белгородской области о возможном дефиците топлива и повышении цен на него. В правительстве утверждают, что переживать о дефиците белгородцам точно не стоит. Так, опрос руководителей крупных сетевых нефтебаз показал, что в настоящее время подобной угрозы нет. Объёмы запасов и потребления — полностью соответствуют запланированным для ежедневного снабжения точек. Нарушений и сбоев в поставке топлива также не было обнаружено.