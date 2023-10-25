Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?

Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент прокуратура совместно со специалистами управления проводит проверку ЗАО «Белгородский цемент», в рамках которой также изучили воздух. В отобранных пробах превышения нормативов загрязняющих веществ также не нашли.