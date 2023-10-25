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Posted 25 октября, 05:25

Published 25 октября, 05:25

Modified 25 октября, 09:05

Updated 25 октября, 09:05

Прокуратура не обнаружила превышения загрязнений в выбросах цемзавода Белгорода

Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?

25 октября 2023, 05:25
Фото: Bel.ru

Прокуратура не обнаружила превышения загрязнений в выбросах цемзавода Белгорода

Бел.Ру направило запрос в отделение Роспотребнадзора по Белгородской области. Редакцию интересовала работа цемзавода: как оказалось, предприятие проверяла прокуратура. О результатах исследования сообщили журналистам.

По данным ведомства, в управление за период с сентября по октябрь неоднократно поступали обращения от граждан и чиновников, касающиеся возможного загрязнения города предприятием ЗАО «Белгородский цемент». Была организована проверка воздуха.

По результатам измерений, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», фактические концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах с воздуха в зоне влияния цемзавода не превышали установленные гигиенические нормативы.

При этом Роспотребнадзор в отношении цемзавода выездных проверок в 2023 году не проводил.

Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент прокуратура совместно со специалистами управления проводит проверку ЗАО «Белгородский цемент», в рамках которой также изучили воздух. В отобранных пробах превышения нормативов загрязняющих веществ также не нашли.

Ранее в ответ на запрос издания АО «Белгородский цемент» предоставило Бел.Ру данные о количестве пыли в выбросах с предприятия. Подсчёты проводил ЦЛАТИ, но показатели в документе приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Прокуратура#Проверка#Загрязнение#Цемзавод#Белгород#Артем Черненко
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