Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?

Posted 25 октября, 05:25
Published 25 октября, 05:25
Modified 25 октября, 09:05
Updated 25 октября, 09:05
По данным ведомства, в управление за период с сентября по октябрь неоднократно поступали обращения от граждан и чиновников, касающиеся возможного загрязнения города предприятием ЗАО «Белгородский цемент». Была организована проверка воздуха.
По результатам измерений, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», фактические концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах с воздуха в зоне влияния цемзавода не превышали установленные гигиенические нормативы.
При этом Роспотребнадзор в отношении цемзавода выездных проверок в 2023 году не проводил.
Также в ведомстве добавили, что в настоящий момент прокуратура совместно со специалистами управления проводит проверку ЗАО «Белгородский цемент», в рамках которой также изучили воздух. В отобранных пробах превышения нормативов загрязняющих веществ также не нашли.
Ранее в ответ на запрос издания АО «Белгородский цемент» предоставило Бел.Ру данные о количестве пыли в выбросах с предприятия. Подсчёты проводил ЦЛАТИ, но показатели в документе приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела.