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Смена руководства ООО "Урожай" Шебекинского городского округа

А директор кто? Сотрудники шебекинского «Урожая» «потеряли» руководителя фирмы

17 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Смена руководства ООО "Урожай" Шебекинского городского округа

В шебекинском «Урожае» возник спор из-за назначения нового директора

Сотрудники шебекинской компании требуют вернуть на должность директора Ивана Попова, которого якобы сняли без предупреждения. После проверки обращения недопонимание ситуации возникло и у администрации горокруга. Также редакция Бел.Ру обнаружила судебные дела по теме между учредителями ООО «Урожай»

Работники фермерского предприятия «Урожай» Шебекинского городского округа рассказали о возмутившей их ситуации. По сообщению одной из сотрудниц, директора компании якобы убрали с поста, при этом не предупредив ни его, ни других сотрудников. Также она сообщила, что на своей должности Иван Попов проработал 24 года, а также хорошо знает сферу сельского хозяйства и якобы в любой ситуации поддерживал организацию и работников в стабильности.

«Просто с утра приехали трое. Они обозначили себя директорами, после чего пошли на ферму считать коров, » — написала белгородка.

На комментарий ответил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Выяснилось, что у компании числится два учредителя. Тем не менее, администрация не располагает информацией о смене руководства.

Согласно отчёту СПАРК-Интерфакс, предприятие существует с 30 марта 1999 года и занимается разведением молочного крупнорогатого скота и производством молока. Учредителей действительно два. Это Иван Попов и Евдокия Ефремова (ранее Попова). Права относительно компании они делят пополам. Однако, с 5 апреля 2010 года до 16 октября 2020 года мужчина владел и управлял фермерской компанией единолично. А вот уже с 12 октября в качестве руководителя организации «Урожай» является только Евдокия Ефремова.

Также, по данным СПАРК и картотеки арбитражных судов, имеется ряд связанных с вопросом судебных разбирательств, в которых бывший директор и якобы нынешняя руководительница выступают в роли ответчика и истца соответственно. Как следует из материалов дел, срок полномочий директора общества с ограниченной ответственностью составляет два года, а сам он избирается на пост путём единогласного решения о выборе кандидатуры на общем собранием участников. Так, 25 февраля 2022 года к такому единогласному решению об избрании директора на новый срок прийти не удалось. А срок полномочий Ивана Попова истекал уже к 3 марта 2022 года, поэтому с 4 марта он самостоятельно продлил свои полномочия в статусе «временно исполняющего». Позже Иван Попов известил об этом Евдокию Ефремову. После женщина обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с просьбой признать данное решение и назначение незаконным. Иск суд удовлетворил. Об этом сообщается в документации судебного решения от 7 февраля 2023 года. Как указано, причиной такого незаконного самоназначения послужило непонимание Иваном Поповым сути Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и легитимного порядка переизбрания руководителя.

В понедельник, 16 октября, в ответе на комментарий обратившейся сотрудницы Владимир Жданов рассказал, что в этот же день прошла совместная встреча Анатолия Попова, заместителя главы администрации Шебекинского городского округа, юриста компании и коллектива ООО «Урожай», а «новый руководитель ООО „Урожай“» Попова Е.Ф. на встрече не присутствовала». Отмечается, что и о назначении уже Евдокии Ефремовой (ранее Поповой) документы предоставить не смогли.

Теперь юрист фермерского микропредприятия будет выяснять законность назначения уже самой Ефремовой на должность руководителя. Окончание выяснения вопроса, уточняется в ответе, запланировано на 19 октября. А 17-го числа состоится повторная встреча с участием якобы «самопровозглашённой» руководительницы. В случае обнаружения очередных разногласий между учредителями, оба могут обратиться в суд для их разрешения.

Редакция Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

Вчера стало известно о подробностях ещё одного конфликта интересов. Только уже из-за кастрюль. Ранее компания «Домино Энск» Новосибирска подала иск в Арбитражный суд в отношении Белгородской областной клинической больницы за отсутствие оплаты поставки кухонной утвари.

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