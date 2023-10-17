А директор кто? Сотрудники шебекинского «Урожая» «потеряли» руководителя фирмы

Также, по данным СПАРК и картотеки арбитражных судов, имеется ряд связанных с вопросом судебных разбирательств, в которых бывший директор и якобы нынешняя руководительница выступают в роли ответчика и истца соответственно. Как следует из материалов дел, срок полномочий директора общества с ограниченной ответственностью составляет два года, а сам он избирается на пост путём единогласного решения о выборе кандидатуры на общем собранием участников. Так, 25 февраля 2022 года к такому единогласному решению об избрании директора на новый срок прийти не удалось. А срок полномочий Ивана Попова истекал уже к 3 марта 2022 года, поэтому с 4 марта он самостоятельно продлил свои полномочия в статусе «временно исполняющего». Позже Иван Попов известил об этом Евдокию Ефремову. После женщина обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с просьбой признать данное решение и назначение незаконным. Иск суд удовлетворил. Об этом сообщается в документации судебного решения от 7 февраля 2023 года. Как указано, причиной такого незаконного самоназначения послужило непонимание Иваном Поповым сути Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и легитимного порядка переизбрания руководителя.