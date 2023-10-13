Олег Колесников не доработал до десятилетия в должности директора фонда поддержки МСП

В целях подтверждения информации редакция Бел.Ру позвонила в фонд по номеру, указанному в контактном разделе. Нашу журналистку связали с Ириной Буханцовой, начальником правового отдела фонда. Она сообщила, что информацию подтвердить или опровергнуть она не может, т. к. подобное не в её полномочиях. Для подтверждения Ирина Буханцова посоветовала обратиться к сведениям ЕГРЮЛ или ФНС.