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Смена руководителя фонда МКК БОФПМСП

Олег Колесников не доработал до десятилетия в должности директора фонда поддержки МСП

13 октября 2023, 13:49
Фото: 1MI
Смена руководителя фонда МКК БОФПМСП

В белгородском фонде поддержки МСП сменился руководитель

Сейчас исполняющей обязанности назначена Юлия Иванцова.

Согласно отчёту СПАРК, у микрокредитной компании белгородского областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса произошли изменения в руководстве. Ранее исполнительным директором компании много лет был Олег Колесников, занимавший эту должность с 18 ноября 2013 года. По официальным данным, с 11 октбря текущего года и. о. исполнительного директора стала Юлия Иванцова.

В целях подтверждения информации редакция Бел.Ру позвонила в фонд по номеру, указанному в контактном разделе. Нашу журналистку связали с Ириной Буханцовой, начальником правового отдела фонда. Она сообщила, что информацию подтвердить или опровергнуть она не может, т. к. подобное не в её полномочиях. Для подтверждения Ирина Буханцова посоветовала обратиться к сведениям ЕГРЮЛ или ФНС.

Кроме упомянутого случая, исполнительный директор у фонда менялся всего три раза. По данным СПАРК, микрокредитная компания зарегистрирована 20 лет лет назад — 24 июля 2003 года.

С начала текущего года 190 жителей Белгорода вновь обратились к органам власти с просьбой о предоставлении дополнительных финансовых ресурсов для развития своих предприятий. Губернатор Вячеслав Гладков поделился подробностями о том, как реализуется проект «Социальный контракт».

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