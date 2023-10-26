Попытка не пытка: белгородка три раза отдала деньги лже-брокерам. На 10 млн рублей

Позже аферист убедил женщину увеличить вклады для более высокого дохода, и белгородка перечислила 600 тыс. рублей, которые её муж взял в кредит. Но «заработанные» деньги ей не перевели. Для этого якобы нужно было перевести ещё 491 тыс. рублей. Когда женщина сообщила, что у неё нет стольких денег, мошенник перестал выходить на связь. В тот момент жительница Валуйского округа поняла, что её обманули, но в полицию обращаться не стала.