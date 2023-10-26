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Posted Вчера, 12:08

Published Вчера, 12:08

Modified Вчера, 12:10

Updated Вчера, 12:10

Белгородку три раза подряд обманули аферисты, предлагая ей заработать

Попытка не пытка: белгородка три раза отдала деньги лже-брокерам. На 10 млн рублей

26 октября 2023, 12:08
Фото: 1MI

Белгородку три раза подряд обманули аферисты, предлагая ей заработать

Жительница Валуйского округа в 2021 году попалась мошенникам, желая заработать на инвестициях. Не получив деньги, она поняла, что её обманули, но спустя год решила снова попробовать заработать. И вновь осталась ни с чем. Последняя попытка была в 2023 году. Всего она потеряла 10 млн рублей.

По предварительным данным регионального УМВД, 48-летняя жительница Валуйского горокруга зимой 2021 года ответила на звонок от незнакомого мужчины, который якобы является представителем брокерской компании. Он предложил белгородке заработать на инвестициях с минимальными вложениями. Такая возможность женщину заинтересовала: она зарегистрировалась на необходимом для этого сайте и начала перечислять деньги на предоставленный незнакомцем счёт.

Позже аферист убедил женщину увеличить вклады для более высокого дохода, и белгородка перечислила 600 тыс. рублей, которые её муж взял в кредит. Но «заработанные» деньги ей не перевели. Для этого якобы нужно было перевести ещё 491 тыс. рублей. Когда женщина сообщила, что у неё нет стольких денег, мошенник перестал выходить на связь. В тот момент жительница Валуйского округа поняла, что её обманули, но в полицию обращаться не стала.

Летом 2022 года белгородка снова попалась на ту же удочку: ей позвонил другой мужчина с аналогичным предложением, и та снова решила попробовать заработать. Но только в очередной раз потеряла свои деньги. Спустя год она в третий раз решила попробовать удачу с брокерской компанией, в которой ей предложили разморозить старый счёт.

На этот раз женщина попросила своих друзей взять кредиты, чтобы она продолжила делать вклады. Однако аферисты её снова обманули. В общей сложности жительница потеряла более 10 миллионов, большая часть которых была взята в кредит.

В похожую ситуацию в 2018–2019 году попала 61-летняя жительница Белгорода: она неудачно вложилась в инвестиции, а в 2023 году перевела деньги псевдоюристам, которые обещали помочь ей вернуть деньги. Всего белгородка потеряла более 4 млн 300 тыс. рублей.

По каждому факту правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Белгородец перевёл аферистам более 3 млн рублей, желая заработать на инвестициях
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#Белгородская область#Инвестиции#Белгород#Валуйский горокруг#Аферисты#Александра Склярова
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