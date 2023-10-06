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Белгородец прогорел на «инвестициях» и потерял 9 млн рублей

Белгородец прогорел на «инвестициях» и потерял 9 млн рублей

6 октября 2023, 10:26
Фото: Midjourney
Жителю Белгорода позвонили лжеброкеры. В погоне за заработком пострадавший потерял собственные сбережения, кредитные средства и деньги, которые взял у знакомых. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Деньги

Белгородец перевёл мошенникам 9 млн рублей. Аферисты предложили ему «заработать на инвестициях». Однако вместо обещанных денег мужчина получил долги.

С заявлением в полицию обратился 39-летний житель Белгорода и рассказал подробности случившегося. Ему позвонила девушка и представилась брокером. Она предложила потерпевшему заработать на инвестициях.

Мужчина установил программу на телефон и вложил 30 тыс. рублей. Однако аферисты предложили увеличить суммы вкладов, чтобы «дивиденды стали больше». За месяц горожанин перевёл злоумышленникам свыше 9 млн рублей. 5 млн — личные сбережения жертвы мошенников, остальные деньги — кредитные и взятые в долг у знакомых.

В итоге белгородец лишился накоплений и остался ни с чем. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Деньги#Белгородская область#Уголовное дело#Инвестиции#Мошенники#Белгород#Наталья Корявых
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