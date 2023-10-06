Белгородец прогорел на «инвестициях» и потерял 9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Белгородец перевёл мошенникам 9 млн рублей. Аферисты предложили ему «заработать на инвестициях». Однако вместо обещанных денег мужчина получил долги.
С заявлением в полицию обратился 39-летний житель Белгорода и рассказал подробности случившегося. Ему позвонила девушка и представилась брокером. Она предложила потерпевшему заработать на инвестициях.
Мужчина установил программу на телефон и вложил 30 тыс. рублей. Однако аферисты предложили увеличить суммы вкладов, чтобы «дивиденды стали больше». За месяц горожанин перевёл злоумышленникам свыше 9 млн рублей. 5 млн — личные сбережения жертвы мошенников, остальные деньги — кредитные и взятые в долг у знакомых.
В итоге белгородец лишился накоплений и остался ни с чем. По данному факту возбудили уголовное дело.