Белгородец прогорел на «инвестициях» и потерял 9 млн рублей

Мужчина установил программу на телефон и вложил 30 тыс. рублей. Однако аферисты предложили увеличить суммы вкладов, чтобы «дивиденды стали больше». За месяц горожанин перевёл злоумышленникам свыше 9 млн рублей. 5 млн — личные сбережения жертвы мошенников, остальные деньги — кредитные и взятые в долг у знакомых.