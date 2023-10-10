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Две белгородки захотели стать богаче с помощью инвестиций, но потеряли 3,1 млн

Две белгородки захотели стать богаче с помощью инвестиций, но потеряли 3,1 млн

10 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI
33-летняя и 64-летняя женщины попали на удочки мошенников. Те рассказывали им, что для успешного заработка нужно переводить большие суммы денег на указанные ими счета. По факту преступления возбуждены уголовные дела, отметили в региональном УМВД.

Происшествия случились в Старом Осколе и Алексеевке. Две женщины захотели заработать на инвестициях и перевели мошенникам в общей сумме более 3 млн рублей.

33-летняя жительница Старого Оскола рассказала, что в середине сентября установила на своём телефоне приложение инвестиционной платформы. После регистрации ей позвонили и предложили заняться покупкой криптовалюты, золота, серебра, нефти и прочего.

После этого девушка установила ещё несколько приложений и внесла 12 тыс. рублей на указанный мошенником счёт. Затем аферистка убедила белгородку взять кредит и перевести больше денег, чтобы «поднять свой портфель».

Всё это время мошенники позволяли потерпевшей выводить немного денег, чтобы та продолжала им переводить средства. За всё время белгородка потеряла более 1 600 000 рублей. Большую часть денег женщина взяла в кредит.

Похожий случай произошёл с 64-летней жительницей Алексеевки. Та прошла регистрацию на сайте и начала переводить деньги на предоставленные аферистами счета. О том, что это обман, женщина догадалась после того, как ей сказали перевести все деньги с карты для возможности вывода средств. Белгородка потеряла более 1 500 000 рублей, которые взяла в кредит.

По фактам мошенничества сотрудники правоохранительных органов Старого Оскола и Алексеевского округа завели уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Алексеевка#Мошенничество#Инвестиции#Мошенник#Белгород#Аферист#Александра Склярова
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