Две белгородки захотели стать богаче с помощью инвестиций, но потеряли 3,1 млн

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Происшествия случились в Старом Осколе и Алексеевке. Две женщины захотели заработать на инвестициях и перевели мошенникам в общей сумме более 3 млн рублей.
33-летняя жительница Старого Оскола рассказала, что в середине сентября установила на своём телефоне приложение инвестиционной платформы. После регистрации ей позвонили и предложили заняться покупкой криптовалюты, золота, серебра, нефти и прочего.
После этого девушка установила ещё несколько приложений и внесла 12 тыс. рублей на указанный мошенником счёт. Затем аферистка убедила белгородку взять кредит и перевести больше денег, чтобы «поднять свой портфель».
Всё это время мошенники позволяли потерпевшей выводить немного денег, чтобы та продолжала им переводить средства. За всё время белгородка потеряла более 1 600 000 рублей. Большую часть денег женщина взяла в кредит.
Похожий случай произошёл с 64-летней жительницей Алексеевки. Та прошла регистрацию на сайте и начала переводить деньги на предоставленные аферистами счета. О том, что это обман, женщина догадалась после того, как ей сказали перевести все деньги с карты для возможности вывода средств. Белгородка потеряла более 1 500 000 рублей, которые взяла в кредит.
По фактам мошенничества сотрудники правоохранительных органов Старого Оскола и Алексеевского округа завели уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.