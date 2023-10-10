Две белгородки захотели стать богаче с помощью инвестиций, но потеряли 3,1 млн

Похожий случай произошёл с 64-летней жительницей Алексеевки. Та прошла регистрацию на сайте и начала переводить деньги на предоставленные аферистами счета. О том, что это обман, женщина догадалась после того, как ей сказали перевести все деньги с карты для возможности вывода средств. Белгородка потеряла более 1 500 000 рублей, которые взяла в кредит.