Белгородка потеряла квартиру и 8 млн рублей, пожелав заработать на «инвестициях»

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
69-летняя жительница Белгорода увидела в Сети объявление с предложением дополнительного заработка, заинтересовалась и решила попробовать свои силы. Горожанка оставила заявку, где указала свои данные и номер телефона.
Позже с ней в мессенджере связался мужчина, представившийся экспертом аналитического отдела, который объяснил пенсионерке, что нужно делать. По его рекомендациям белгородка установила на телефон программу для удалённого доступа, а затем сделала первый вклад — перевела на указанный счёт 22 тысячи рублей.
Затем женщина, чтобы получить прибыль ещё больше, перевела мошенникам 4 млн рублей, продала свою квартиру и перевела ещё 3 млн рублей.
После этого счёт пожилой женщины «случайным» образом оказался заблокирован. Для его разблокировки, объяснили злоумышленники, потребовались деньги. Белгородка им поверила и перевела ещё 100 тыс. рублей. Только после этого горожанка решила узнать, не мошенники ли это. Оказалось, что мошенники. В этом, посмеявшись, признался сам «куратор».
Всего пенсионерка перевела злоумышленникам около 8 млн рублей. Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас полиция выясняет личности преступников.