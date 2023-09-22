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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Белгородка продала квартиру и отдала мошенникам 8 млн рублей

Белгородка потеряла квартиру и 8 млн рублей, пожелав заработать на «инвестициях»

22 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI

Белгородка продала квартиру и отдала мошенникам 8 млн рублей

Чтобы получить больше денег, женщина перечислила злоумышленникам все свои сбережения и продала квартиру. Однако обещанный заработок пенсионерка так и не получила. В региональном УМВД устанавливают личности преступников.

69-летняя жительница Белгорода увидела в Сети объявление с предложением дополнительного заработка, заинтересовалась и решила попробовать свои силы. Горожанка оставила заявку, где указала свои данные и номер телефона.

Позже с ней в мессенджере связался мужчина, представившийся экспертом аналитического отдела, который объяснил пенсионерке, что нужно делать. По его рекомендациям белгородка установила на телефон программу для удалённого доступа, а затем сделала первый вклад — перевела на указанный счёт 22 тысячи рублей.

Затем женщина, чтобы получить прибыль ещё больше, перевела мошенникам 4 млн рублей, продала свою квартиру и перевела ещё 3 млн рублей.

После этого счёт пожилой женщины «случайным» образом оказался заблокирован. Для его разблокировки, объяснили злоумышленники, потребовались деньги. Белгородка им поверила и перевела ещё 100 тыс. рублей. Только после этого горожанка решила узнать, не мошенники ли это. Оказалось, что мошенники. В этом, посмеявшись, признался сам «куратор».

Всего пенсионерка перевела злоумышленникам около 8 млн рублей. Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас полиция выясняет личности преступников.

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