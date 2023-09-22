Белгородка потеряла квартиру и 8 млн рублей, пожелав заработать на «инвестициях»

После этого счёт пожилой женщины «случайным» образом оказался заблокирован. Для его разблокировки, объяснили злоумышленники, потребовались деньги. Белгородка им поверила и перевела ещё 100 тыс. рублей. Только после этого горожанка решила узнать, не мошенники ли это. Оказалось, что мошенники. В этом, посмеявшись, признался сам «куратор».