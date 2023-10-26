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Posted Вчера, 12:25

Published Вчера, 12:25

Modified Вчера, 12:27

Updated Вчера, 12:27

Хеллоуин с хаски, полуфинал КВН «Тремпель» и день научного кино: афиша на выходные

Хеллоуин с хаски, полуфинал КВН «Тремпель» и день научного кино: афиша на выходные

26 октября 2023, 12:25
Фото: группа ВК "Хаски Белогорья"
С пятницы по воскресенье в регионе для белгородцев подготовили различные мероприятия. О том, куда можно сходить с 27 по 29 октября, редакция Бел.Ру рассказала в материале.
Сюжет
Афиша

Пятница, 27 октября

Программа «Классические истории. Встреча первая. Рассказы А. Чехова»

Где: детская школа искусств №1 Белгорода по улице Первомайская, 2а;

Когда: с 18:00 до 20:00.

Что будет: творческое пространство «Арт-подвал» открывают цикл встреч в формате сторителлинга. На первой встрече белгородцам расскажут о жизни писателя Антона Чехова и о его произведениях.

Стоимость: 350 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Концерт симфонического оркестра

Где: Белгородская филармония;

Когда: с 19:00.

Что будет: на концерте в честь 30-летия симфонического оркестра в качестве солиста выступит лауреат международных конкурсов Рустем Кудояров. Он будет играть на фортепиано в сопровождении симфонического оркестра.

Стоимость: от 270 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Панк-рок шоу

Где: «Мануфактура» по улице Победы, 83Б;

Когда: с 20:00.

Что будет: в этот день для белгородцев выступят несколько панк-рок групп. Сбор посетителей начнётся в 19:00, завершить концерт планируется в 22:00.

Стоимость: от 300 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Роболаборатория программирования «Я и мой робот»

Где: НИУ «БелГУ» по улице Победы, 85;

Когда: с 13:00 до 13:30.

Что будет: в ходе мастер-класса всех желающих белгородцев познакомят с возможностями андроидных роботов и расскажут, как собирать их и программировать.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: официальный сайт детской школы искусств №1

Суббота, 28 октября

Вечер органной музыки

Где: Белгородская филармония;

Когда: с 17:00.

Что будет: для посетителей на органе сыграет лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин. Посетить мероприятие можно по пушкинской карте.

Стоимость: до 850 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Ярмарка интерьерного искусства «Сезонарт»

Где: арт-резиденция «Арта» по улице Газовиков, 24;

Когда: 17:00.

Что будет: более 20 художников представят свои картины, нарисованные в разных стилях и техниках. Позже для посетителей выступят театр «Две обезьяны» и студия ирландских танцев IRY.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 18+

Настольная игра «Хранители земли»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: с 19:00 до 20:00.

Что будет: в ходе игры в экологическую стратегию белгородцам предстоит разделиться на команды и предотвратить экокатастрофы: изменение климата, загрязнение воздуха и другое. В настольной игре есть персонажи со сверхспособностями, карточки и фишки. Игра придётся по душе тем, кто трепетно относится к экологии.

Стоимость: 400 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: группа ВК "Белгородская филармония"

Воскресенье, 29 октября

Прогулки с клубом «Хаски Белогорья»

Где: урочище Сосновка;

Когда: с 10:00 до 14:00.

Что будет: белгородцы с детьми могут встретиться с красивыми хаски, погладить их, сходить с ними в небольшой поход или покататься на упряжке. Прогулки проходят в сопровождении инструкторов. В это воскресенье прогулка будет посвящена Хеллоуину: все питомцы будут в необычных костюмах. Для участия необходима запись.

Стоимость: от 700 до 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 0+

«Сказ о Белогорочке»

Где: Белгородская филармония;

Когда: 11:00 и 12:00.

Что будет: в воскресенье в филармонии покажут театрализованную сюиту, которую смогут посмотреть и дети и взрослые. Музыку написал белгородский композитор Николай Бирюков.

Стоимость: 180 рублей.

Возрастное ограничение: 0+

½ лиги КВН «Тремпель»

Где: студенческий дворец культуры БГТУ им. Шухова;

Когда: с 18:30.

Что будет: в последний выходной день состоится полуфинал официальной лиги «Тремпель». За путёвки в главную игру сезона сразятся 12 команд.

Стоимость: от 400 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

День научного кино ФАНК

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: с 21:00.

Что будет: для посетителей центра включат документальный фильм «Вечная мерзлота», которая повествует о замёрзшей в результате ледниковых периодов почве. Учёные отправятся в Арктику и попытаются углубиться в возникшую проблему. Кроме кинопоказа, белгородцев ждут дискуссии с экспертами, конкурсы, мастер-классы и лекции. Необходима предварительная регистрация.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: группа ВК "Хаски Белогорья"
Куда сходить на Хеллоуин в Белгороде с детьми
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#Белгородская область#Афиша#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
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