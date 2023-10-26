Хеллоуин с хаски, полуфинал КВН «Тремпель» и день научного кино: афиша на выходные

Что будет: белгородцы с детьми могут встретиться с красивыми хаски, погладить их, сходить с ними в небольшой поход или покататься на упряжке. Прогулки проходят в сопровождении инструкторов. В это воскресенье прогулка будет посвящена Хеллоуину: все питомцы будут в необычных костюмах. Для участия необходима запись.