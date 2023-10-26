Хеллоуин с хаски, полуфинал КВН «Тремпель» и день научного кино: афиша на выходные

Posted Вчера, 12:25
Published Вчера, 12:25
Modified Вчера, 12:27
Updated Вчера, 12:27
Где: детская школа искусств №1 Белгорода по улице Первомайская, 2а;
Когда: с 18:00 до 20:00.
Что будет: творческое пространство «Арт-подвал» открывают цикл встреч в формате сторителлинга. На первой встрече белгородцам расскажут о жизни писателя Антона Чехова и о его произведениях.
Стоимость: 350 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Где: Белгородская филармония;
Когда: с 19:00.
Что будет: на концерте в честь 30-летия симфонического оркестра в качестве солиста выступит лауреат международных конкурсов Рустем Кудояров. Он будет играть на фортепиано в сопровождении симфонического оркестра.
Стоимость: от 270 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Где: «Мануфактура» по улице Победы, 83Б;
Когда: с 20:00.
Что будет: в этот день для белгородцев выступят несколько панк-рок групп. Сбор посетителей начнётся в 19:00, завершить концерт планируется в 22:00.
Стоимость: от 300 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Где: НИУ «БелГУ» по улице Победы, 85;
Когда: с 13:00 до 13:30.
Что будет: в ходе мастер-класса всех желающих белгородцев познакомят с возможностями андроидных роботов и расскажут, как собирать их и программировать.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+
Где: Белгородская филармония;
Когда: с 17:00.
Что будет: для посетителей на органе сыграет лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин. Посетить мероприятие можно по пушкинской карте.
Стоимость: до 850 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Где: арт-резиденция «Арта» по улице Газовиков, 24;
Когда: 17:00.
Что будет: более 20 художников представят свои картины, нарисованные в разных стилях и техниках. Позже для посетителей выступят театр «Две обезьяны» и студия ирландских танцев IRY.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 18+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: с 19:00 до 20:00.
Что будет: в ходе игры в экологическую стратегию белгородцам предстоит разделиться на команды и предотвратить экокатастрофы: изменение климата, загрязнение воздуха и другое. В настольной игре есть персонажи со сверхспособностями, карточки и фишки. Игра придётся по душе тем, кто трепетно относится к экологии.
Стоимость: 400 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Где: урочище Сосновка;
Когда: с 10:00 до 14:00.
Что будет: белгородцы с детьми могут встретиться с красивыми хаски, погладить их, сходить с ними в небольшой поход или покататься на упряжке. Прогулки проходят в сопровождении инструкторов. В это воскресенье прогулка будет посвящена Хеллоуину: все питомцы будут в необычных костюмах. Для участия необходима запись.
Стоимость: от 700 до 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
Где: Белгородская филармония;
Когда: 11:00 и 12:00.
Что будет: в воскресенье в филармонии покажут театрализованную сюиту, которую смогут посмотреть и дети и взрослые. Музыку написал белгородский композитор Николай Бирюков.
Стоимость: 180 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
Где: студенческий дворец культуры БГТУ им. Шухова;
Когда: с 18:30.
Что будет: в последний выходной день состоится полуфинал официальной лиги «Тремпель». За путёвки в главную игру сезона сразятся 12 команд.
Стоимость: от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: с 21:00.
Что будет: для посетителей центра включат документальный фильм «Вечная мерзлота», которая повествует о замёрзшей в результате ледниковых периодов почве. Учёные отправятся в Арктику и попытаются углубиться в возникшую проблему. Кроме кинопоказа, белгородцев ждут дискуссии с экспертами, конкурсы, мастер-классы и лекции. Необходима предварительная регистрация.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+