Куда сходить на Хеллоуин в Белгороде с детьми

Тематическая интеллектуальная игра будет посвящена празднованию Хеллоуина. Квиз будет состоять из пяти раундов по 10 вопросов. Участникам нужно выбрать правильный ответ, определить правдивость утверждения, ответить на вопросы про музыку и кино, разгадать предназначение нарисованного предмета и вспомнить имя автора картины, проверить познания в шутках и интернет-мемах. Принять участие смогут дети от 6 до 16 лет и взрослые. Состав команд — от четырёх до 10 человек. Стоимость участия — 350 рублей.