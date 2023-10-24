Куда сходить на Хеллоуин в Белгороде с детьми

Posted 24 октября, 09:54
Published 24 октября, 09:54
Modified 24 октября, 09:56
Updated 24 октября, 09:56
Журналисты Бел.Ру изучили афишу событий на портале «Культурный регион» и узнали, какие развлечения запланированы для детей на Хеллоуин. В программах мастер-классы, изготовление торта, бал нечисти и многое другое. Часть программ — бесплатные.
Когда: 27 октября, 19:00.
Где: ул. Архиерейская, 2а.
В честь Хеллоуина в батутном клубе пройдёт вечеринка Halloween shake. Для гостей подготовили игры с Уэнздей и Зомби, неоновый аквагрим. Также в программе прыжки на батутах и игры. Стоимость участия — 700 рублей.
Когда: 28 октября, 16:00 и 29 октября, 15:00.
Где: ул. Есенина, 8а.
Студия приглашает гостей на вечер волшебства. Для юных белгородцев подготовили шоу мыльных пузырей, световое шоу, загадки и истории в компании монстров и привидений, мастер-класс по созданию маски для сна и дискотека с пузырями. Стоимость участия — 800 рублей.
Когда: 28 октября, 14:00 и 29 октября, 12:00.
Где: ул. Щорса, 64 (ТРК «Сити Молл», 1 этаж — «Белое крыло»).
Праздник состоится в центре «Мадагаскар». В честь Хеллоуина пройдут две вечеринки. 28 октября гостей ждёт программа «Магическое зелье». Дети будут искать рецепт магического эликсира вместе с Хагги Вагги и Киси Миси. А 29 октября состоится анимационная программа «Таинственные занятия» с мастер-классами. Участие в шоу-программе входит в стоимость посещения центра. Входной билет на целый день — 1000 рублей.
Когда: 29 октября, 11:00.
Где: ул. Есенина, 9 (корпус 4).
Развлекательная программа «Тёмные делишки» пройдёт в детском батутном клубе. Для гостей подготовили мастер-класс по приготовлению чёрных магических слаймов, беспроигрышную лотерею, дискотеку с мыльными пузырями и прыжки на батутах. Стоимость участия — 600 рублей.
Когда: 29 октября, 12:00
Где: проспект Ватутина, 5г
Кулинарный мастер-класс состоится в семейном ресторане «Бидон». В программе — приготовление торта «Хеллоуин». Стоимость участия — 800 рублей. Организаторы уточнили, что на занятиях будет интересно детям старше четырёх лет.
Когда: 29 октября, 15:00
Где: проспект Богдана Хмельницкого, 137т.
Вечеринка «Страшное веселье» пройдёт в Scandy Park. Для гостей подготовили анимационную программу, костюмированную вечеринку с таинственным гостем из другой галактики и сладкие призы за лучшие костюмы. Участие в шоу-программах входит в стоимость посещения. Входной билет в парк на целый день — 860 рублей, в праздники — 960 рублей.
Когда: 29 октября
Где: ул. Донецкая, 93
Юных белгородцев ждёт развлекательная программа «Приключения Wednesday и её друзей»: анимационное квест-представление, крио-мороженое и кулинарный мастер-класс от ресторана «Чайхона № 1». Обязательное условия — бронирование столика.
Когда: 29 октября, 15:00
Где: проспект Славы, 35
Тематическая интеллектуальная игра будет посвящена празднованию Хеллоуина. Квиз будет состоять из пяти раундов по 10 вопросов. Участникам нужно выбрать правильный ответ, определить правдивость утверждения, ответить на вопросы про музыку и кино, разгадать предназначение нарисованного предмета и вспомнить имя автора картины, проверить познания в шутках и интернет-мемах. Принять участие смогут дети от 6 до 16 лет и взрослые. Состав команд — от четырёх до 10 человек. Стоимость участия — 350 рублей.
Когда: 28 октября
Где: проспект Богдана Хмельницкого, 137т.
Развлекательную программу «День страшилки» подготовили в «Мега Гринне». Старт — в 16:00. Юных гостей ждёт конкурс на лучший костюм, дискотека с ведьмочками и мыльными пузырями. Участие — бесплатное.
Когда: 28 октября, 16:00
Где: ул. Щорса, 64
В детском развлекательном центре «Парк мечты» на втором этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-Молл» подготовили для детей большую развлекательную программу — праздник «Хэллоуин мечты». Для участников будет работать тематическая фотозона, клетка желаний с летучими мышами и охота на монстров. Каждый сможет принять участие в изготовлении чёрной магической слизи, костюмированном бале нечисти с призами и взрывании чёрных меток. Участие — бесплатное. Оплачивается только вход на площадку.