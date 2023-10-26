Чужие на празднике смерти: белгородцы вместо Хеллоуина будут ждать Новый год

Posted Вчера, 04:27
Published Вчера, 04:27
Modified Вчера, 04:27
Updated Вчера, 04:27
Современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, отмечается каждый год 31 октября. В России Хеллоуин на федеральном и региональном уровне не празднуют, но для находчивых это не проблема.
К примеру, в ижевской школе Хеллоуин переименовали в Тыквенный Спас, а детям разрешили прийти в нарядах оранжевого, красного и чёрного цвета, шляпах и бусах, при этом запретив костюмы в виде всякой нечисти.
Журналисты Бел.Ру решили узнать у белгородцев, будут ли они отмечать 31 октября какой-либо праздник. В опросе приняли участие 1468 человек. Большинство (929 респондентов), отметили, что ничего отмечать 31 октября не будут и подождут новогодние праздники.
Ещё 328 опрошенных отметили, что будут отмечать Тыквенный Спас, а 149 человек 31 октября будут праздновать Хеллоуин. Фантазию решили проявить 62 белгородца — они будут отмечать праздникиНемногие, которые сами придумают.
Напомним, в 2011 году в правительстве Белгородской области вышел документ «Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области на 2010 год». Тогда план мероприятий подписали действующий вице-губернатор Олег Полухин и архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Среди прочего в документе было сказано: «Не допускать в образовательных, культурных и других подведомственных учреждениях городов и районов области празднование Дня святого Валентина и Хеллоуина, противоречащих традиционной русской культуре».