Где купить и как сделать лучшие костюмы на Хеллоуин?

Наряд царицы должен быть не менее ярким и блистательным, чем образ египетской повелительницы. Лучше, если материал будет из струящихся тканей или атласа. Но подойдет и любое платье, имеющееся в гардеробе. Также можно надеть топ и платье в пол, но важно, чтобы они подходили по тону.