Где купить и как сделать лучшие костюмы на Хеллоуин?

Posted 20 сентября 2021, 09:53
Published 20 сентября 2021, 09:53
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Предлагаем варианты простых, но в то же время интересных идей для нарядов на Хеллоуин.
Первоначально костюмы на Хеллоуин выглядели исключительно устрашающе. Кельты, которые придумали этот праздник, специально облачались в страшные наряды, чтобы отпугнуть нечисть от своих домов. Но со временем костюмы эволюционировали, и уже к началу нашего века на Хеллоуине стали появляться яркие образы, а сам праздник превратился в маскарадное шоу.
Сейчас на Хеллоуин можно перевоплотиться в какого угодно героя. Все ограничивается лишь вашей фантазией и желанием. Для начала выберите категорию образа, чтобы сузить поиск идеи наряда на Хеллоуин. Вы можете стать:
Классические герои Хеллоуина – демоны, ведьмы, оборотни, монстры, привидения, скелеты и прочие пугающие существа, известные нам по сказкам и фильмам ужасов. Но необязательно, чтобы ваш герой был злым и страшным. Не менее популярны на празднике безобидные сказочные персонажи, среди которых Белоснежка и Черный плащ, герои «Зверополиса» и «Бременских музыкантов», Джек Воробей и Золушка.
Героинями праздника традиционно считаются ведьмы. Они могут выглядеть страшными старухами, как например Баба-Яга, и соблазнительными ведьмочками. Нередко встречаются и различные демоны в женском обличье, и разнообразная нечисть: русалки, болотные кикиморы, очаровательные дриады.
Основными героями среди парней являются монстры, зомби, вампиры, вурдалаки. Среди них уже долгое время сохраняет популярность наряд вампира. Но если раньше для этого образа традиционно брался за основу персонаж графа Дракулы, то теперь его потеснил романтический герой из вампирской саги «Сумерки».
Один из часто встречающихся персонажей – вставший из могилы мертвец. Девушки в этом случае наряжаются в невесту Франкенштейна или героиню «Трупа невесты». Парням подойдет образ скелета, наряд для которого сделать достаточно просто.
При создании всех этих устрашающих персонажей используется соответствующий макияж, поэтому такие герои будут уместны лишь на взрослой вечеринке. Что касается детского праздника, то здесь лучше выбирать добрых персонажей из сказок и мультиков. Лучшие костюмы на Хеллоуин для детей – это Принц, Фея, Лунтик, Принцесса Жасмин, Гарри Поттер, Красная Шапочка. Актуальны для праздника и персонажи животного мира, поэтому можно нарядиться в кошечку, медведя, волка или лисичку.
Порой для создания яркого образа достаточно жуткого макияжа, а подобрать костюм будет уже делом второстепенным. Даже если вы не являетесь гуру мейкапа, в интернете множество видео, как с помощью подручных средств сделать жуткий макияж на Хеллоуин.
Для простого мейкапа достаточно сделать повседневный макияж, добавив в него больше ярких и черных тонов. А уже поверх него нанести основные элементы образа на Хеллоуин – свежие раны с кровью и шрамы. Шрамы легко рисуются обычными карандашами для век и губ, а кровавые порезы можно сымитировать с помощью обычных теней красного оттенка, смешав их с пищевым красителем и мёдом.
Новичкам лучше начинать с самого простого грима либо купить уже готовую страшную маску.
На празднике всегда присутствуют персонажи из разнообразных мультфильмов и кинолент. Поскольку почти каждый год на экраны выходят все новые блокбастеры, то и мода на персонажей меняется довольно часто.
К популярным героям хеллоуинской классики можно отнести:
Больше всего персонажей на Хеллоуин появилось благодаря «ужастикам». Это разнообразные клоуны-убийцы, зомби, монстры, мертвые куклы. Вовсе не обязательно полностью копировать образ на экране. Фото персонажей фильмов нужно использовать лишь в качестве идеи, а самого героя создавать уже с помощью собственного воображения.
Наряды для Хеллоуина легко можно сделать из одежды, покопавшись в собственном гардеробе либо в бабушкином комоде. Прикиньте, чем вы можете пожертвовать, поскольку, скорее всего, вещь будет безнадежно испорчена.
Любой костюм дополнят специальные хеллоуиновские аксессуары, которыми необходимо будет запастись заранее. Например, клыки вампира, искусственная кровь, тыквочка, ушки, карнавальные шляпки и др.
Мы расскажем вам хитрости, которые сделают запоминающимся даже самый простой наряд.
Если вы хотите пойти на Хеллоуин, но не сильно любите «страшилки», то это идеальный персонаж для вас. Ведьмочка может быть вполне симпатичной и обольстительной. Подойдет платье любого фасона, и необязательно темных тонов.
Один из вариантов - темно-фиолетовое или черное платье в пол, которое можно дополнить конусообразной шляпой. Также можно надеть и коротенькое платьице с ярким цветным подъюбником. В этом случае подберите необычные гетры либо чулки или колготки в крупную сетку, с любыми рисунками.
Если вы не отыскали в гардеробе подходящего платья, то подойдет и любой однотонный костюм. Под него можно надеть белую или черную рубашку, темный жилет или широкий пояс.
Персонаж вампира популярен по двум причинам. Во-первых, образ очень ярок и сексуален, а во-вторых, для перевоплощения не понадобится специальный костюм. Визитная карточка персонажа – клыки, бледный цвет лица и красные глаза. Поэтому эффектного макияжа бывает вполне достаточно.
Парни могут облачиться в строгий костюм или обычную белую рубашку с темными штанами. Обаятельным вампиршам понадобится шикарное приталенное платье черного либо красного цвета, а дополнить наряд помогут аксессуары в тон: роскошное колье, бархотка, вечерние перчатки.
Гость из потустороннего мира должен выглядеть бледно и невзрачно. Поэтому смело надевайте любые светлые вещи – костюмы, бежевую или серую футболку и такого же цвета штаны, длинные платья бледных тонов.
Если выбранный вами персонаж больше похож на привидение из мультфильмов, то для создания наряда подойдет обычная старая простыня. Прорежьте в ней дыры для глаз и нарисуйте рот, а для дополнения образа возьмите крупные цепи, которые будут устрашающе позвякивать при движении.
Обязательными составляющими такого наряда являются рога, «кровавый» трезубец и одежда красного цвета, символизирующая кровь и пламя ада.
Девушки могут облачиться в любое платье красных тонов или надеть корсет и пышную юбку. Если вам не жалко одежду, то для эффектности порвите края подола и рукавов.
Парни для такого образа чаще всего надевают красную рубашку либо пиджак с черными штанами. Дополнит наряд черный плащ с «кровавым» подбоем.
Для наряда понадобится либо полностью черная либо белая одежда, с которой не жалко расстаться. На ней от руки нарисуйте кости – и скелет готов. Рисунок можно нанести с помощью обычного маркера, но эффектней будет смотреться светящаяся в темноте краска, которую можно заказать в интернете.
Еще один способ сделать наряд скелета – разрезанная футболка. На ней вырезаются дырки, повторяющие контур позвоночника и ребер. Если футболка черная, то под нее надевается белая майка, если белая – то черная майка. Шаблоны для выреза контуров скелета можно свободно скачать в интернете.
Этот персонаж неоднозначен, поэтому сначала определитесь, каков будет именно ваш герой. Если это классический христианский ангел, то нужно подбирать свободную светлую одежду. Падший ангел должен выглядеть соблазнительным, поэтому здесь предпочтение нужно отдать откровенным платьям, с разрезами и декольте.
Для классического образа светлого ангела можно взять самое простое платье, напоминающее рубаху или легкое белое платье А-образного силуэта. Идеальная обувь для этого варианта – легкие белые сандалии.
Персонаж падшего ангела требует сексуального наряда, приветствуются утягивающие пояса, корсеты, провоцирующие разрезы. Обувь обязательно на каблуке – босоножки, туфли, сапоги.
Нужны и дополнительные аксессуары – нимб над головой и крылышки. И то и другое можно приобрести в детских магазинах маскарадных костюмов.
Самый простой наряд соблазнительной и таинственной гадалки – белая просторная рубаха с открытым декольте, черная юбка в пол и широкий пояс-корсет. На голову можно надеть обычную бандану, а украсит костюм обилие крупной бижутерии.
Приветствуются и яркие наряды – короткие и длинные цветные юбки и топы. Обязательно возьмите с собой колоду гадальных карт.
Этот образ можно быстро сотворить из обычной одежды. Коротенькое платьице с пышной юбкой либо просто яркая короткая юбка с топом, яркие туфли – кукольный наряд готов. Дополните образ чулками, длинными гетрами и гольфами, колготками любых расцветок.
Среди девушек популярен и образ куклы Барби. Для его воплощения понадобится одежда ярких цветов и парики с длинными светлыми волосами. Необходимы короткий топ, мини-юбка, блестящее мини-платье и обязательно туфли на шпильке.
Наряд зомби можно смастерить из любой повседневной одежды. Нужно только ее немного испачкать искусственной кровью и разорвать. Одежда должны выглядеть неряшливо, расползаться в лохмотья. В остальном выбор наряда полностью на ваше усмотрение.
Особенности персонажа – рваные раны, страшный оскал, лохматые, нечесаные волосы.
Рясу монаха можно сделать из любого черного материала. Балахон обязательно должен быть в пол, а сделать образ убедительным поможет огромный бутафорский крест и «молитвенник», роль которого может выполнить любая потрепанная книжка либо блокнот.
Девушки могут надеть любое черное платье, желательно длинное. Дополнить его нужно белым воротничком-стойкой или белой манишкой.
Свадебное платье – основа наряда мертвой невесты. Образ можно создать по подобию героини мультфильма «Труп невесты» или невесты Франкенштейна.
Если старого свадебного платья не нашлось, подойдет любое белое. Главное – не оставляйте его в идеальном состоянии. Порвите подол или изрежьте его в лохмотья, испачкайте платье в искусственной крови и земле, только тогда героиня будет выглядеть убедительной.
Персонаж можно представить по-разному. Это может быть древняя старуха в средневековом платье либо молодая красавица с отрешенным взглядом.
Наряд должен быть выдержан в черно-красных или черно-белых тонах. При этом фасон платья может быть любым, но если придерживаться средневекового стиля, то за основу лучше взять черное приталенное платье. Преобразить его в платье викторианской эпохи помогут тюль, фатин и органза, с помощью которых можно соорудить пышный подъюбник, нашить воланы и объемные сборки.
Самые многоликие персонажи Хеллоуина – мутанты и монстры. Никто не может с точностью сказать, как на самом деле они выглядят. Поэтому здесь полет фантазии практически не ограничен.
Возьмите самую старую или непрезентабельную одежду. Если таковой в гардеробе нет, можно поискать подходящие вещи в секонд-хенде. Лучше, если одежда будет мешковатая и не по размеру. Изорвите или порежьте ее ножницами, испачкайте красками или искусственной кровью. Для эффекта прихватите с собой игрушечный топорик или ножик с кровавыми подтеками.
База для кошачьих образов проста – маленькое черное платье либо кожаные штаны с топом, черные леггинсы и обтягивающая водолазка. Обувь должна быть обязательно на высоком каблуке, неважно, будут ли это туфли или высокие ботфорты.
Не забудьте про острые коготки и ушки, которые, кстати, можно соорудить из собственных волос.
Наряд царицы должен быть не менее ярким и блистательным, чем образ египетской повелительницы. Лучше, если материал будет из струящихся тканей или атласа. Но подойдет и любое платье, имеющееся в гардеробе. Также можно надеть топ и платье в пол, но важно, чтобы они подходили по тону.
Традиционные цвета нарядов – голубой, белый, черный и золотистый. Не забывайте про обилие крупных драгоценностей и наличие диадемы.
Если вас неожиданно пригласили на Хеллоуин, а времени на подготовку и покупку нарядов в обрез, не отчаивайтесь. Почти любой образ можно сотворить с помощью умелого макияжа и обычной повседневной одежды.
Интересный костюм можно создать, если просто разорвать одежду или испачкать ее искусственной кровью. Поэтому выбирайте вещи, которые после праздника будет не жалко выкинуть.
Помимо перечисленных выше идей, самыми простыми вариантами костюма на Хеллоуин являются: медсестра, мумия, Русалка, клоун, Джокер, Джек Воробей, Чеширский кот, серийный убийца или маньяк, Малефисента. Вы можете выбрать любой персонаж современных мультфильмов и «ужастиков». Как правило, их костюмы не отличаются затейливостью - для создания образа вполне подойдут современные наряды.