Где купить тыкву на Хеллоуин в Белгороде?

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Вчера, 06:34
Updated Вчера, 06:34
Тыква — в первую очередь продукт, купить который можно в продуктовом магазине. В том числе и в Белгороде.
Приобрести заветный плод можно в сети «Магнит». Даже с доставкой на дом: 2,5 кг плода стоят 100 рублей. Тыква круглая и оранжевая, так что вполне подойдёт для создания светильника Джека.
Есть ещё один вариант — тыква сорта Баттернат. Она овальная и больше похожа на дыню, но обойдется дешевле (80 рублей за 2 кг) и может выручить в том случае, когда совсем ничего не останется.
Настоящую хеллоуинскую тыкву можно купить в «Перекрёстке». Оранжевый и приплюснутый плод продаётся по цене 50 рублей за 1 кг. Есть возможность доставки на дом: обещают привезти за час-два.
В комментариях продукт хвалят, но предупреждают, что тыквы в этом году на прилавках меньше обычного.
А вот на сайте сети магазинов «Лента» пишут, что товара много. Тыквы здесь разные: как не совсем подходящие бутылочные, так и круглые традиционные. Стоят они от 50 до 60 рублей за килограмм. Есть возможность доставки.
На сайте «Пятёрочки» тыкв мы почему-то не нашли. Зато они есть в некоторых магазинах сети: выглядят они симпатично и стоят по 60 рублей за килограмм. Но плодов немного, и не факт, что они есть в маленьких точках.
Целое тыквенное изобилие — на сайтах с онлайн-объявлениями. В одном только Белгороде 142 предложения.
Например, по 80 рублей за штуку продают тыквы декоративные. Продавец заверяет, что их даже можно употреблять в пищу. Сами плоды маленькие и помещаются в ладонь.
По 30 рублей за килограмм продают декоративные тыквы в Белгородском районе — в шести километрах от города. По словам торговца, вырастили плоды для себя в «экологически чистом районе». Подходит тыква как для соков, так и для украшения.
Тыкву сортов ширийская, гитара и сладкий пирог предлагают купить с доставкой из Губкина. Из них можно сделать и кашу, и декорацию. Цена — 100 рублей за маленькую и 200 рублей за большую.
Есть тыквы совсем дешёвые — по семь рублей за килограмм. Но они кормовые, поэтому могут попасться плоды на самые красивые.
Стоит учесть, что часто тыкву предлагают купить только оптом. Например, фермер из деревни готов продавать от 40 килограммов. Но при этом возможна доставка по адресу, а один килограмм оценили всего в 15 рублей. В наличии — одна тонна, но договариваться всё равно нужно заранее. Есть плоды как маленькие, так и крупные.
При желании можно раскошелиться и отдать сразу две тысячи рублей — за 25-килограммовую тыкву. Два огромных фрукта с трудом помещается в тачку, но зато и лампа получится очень эффектной (при наличии достаточного числа свечей).
Характерно, но есть и те, кто реализует уже резные тыквы. Находятся продавцы в Воронеже, но доставка их продукции займёт один день. Но проще, вероятно, всё же вырезать рисунок самому.
В Белгороде тоже готовы сделать из тыквы украшение, но цену продавец не указывает. Кроме того, нет информации о том, нужно ли приносить плод свой, или же всё уже есть у мастера. Написано объявление с ошибками, поэтому вопросов к нему много.
Велик шанс наткнуться на тыкву где-нибудь на рынке. На ярмарке на Харгоре плодов не так много, как и продавцов в будний день. Тем не менее, тыквы всё же есть: как круглые, так и продолговатые.
Стоит килограмм по 70-80 рублей. Продавцы уверяют, что всё домашнее. К товару относятся ревностно: в случае, если покупать не планируешь, обсуждать его не хотят — «ходят просто так, как на экскурсии».
Большие экземпляры готовы отдать со скидкой. В случае, если декорация не нужна, есть опция отрезать от тыквы кусок.
Хеллоуин по всему миру отмечают 31 октября. Несмотря на то, что в России он не является официальным праздником, частные организации проводят различные тематические вечеринки как для взрослых, так и для детей. Не упускает возможность повеселиться и молодёжь — собраться где-нибудь с горячительным и похвастаться креативным костюмом.
Главные атрибуты праздника — яркие маскарадные костюмы, сладости и тыква. Отметить Хеллоуин с детьми можно и в Белгороде: об этом корреспондент Бел.Ру подготовил отдельный материал. Что касается взрослых, то здесь уже на вкус и цвет.