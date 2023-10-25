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Posted 25 октября, 12:15

Published 25 октября, 12:15

Modified 25 октября, 12:17

Updated 25 октября, 12:17

Первый снег в Белгородской области перенесли на 26 октября

Первый снег в Белгородской области перенесли на 26 октября

25 октября 2023, 12:15
Фото: Midjourney
В четверг ночью синоптики пообещали осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. В тёмное время суток может быть и минусовая температура. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В четверг, 26 октября, в Белгородской области будет облачно. В тёмное время суток осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. В дневное время пройдут дожди.

Ожидается ветер восточной четверти 7-12 м/с, но местами порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температура опустится до -1°С…+4°С. Днём воздух прогреется всего до +3°С…+8°С.

В Белгороде ночью порывы ветра до 7 м/с, похолодает до +5°С. Днём ветер 2 м/с, потеплеет до +9°С. Ожидаются осадки в виде дождя. Дождливо будет и в пятницу, 27 октября. Ночью +7°С, днём — до +14°С.

Начало выходных также будет дождливым, но относительно тёплым. Ночь будет +10°С, а днём температура поднимется до +15°С. В воскресенье, 28 октября, без осадков. В тёмное время суток температура опустится до +7°С, днём обещают до +11°С.

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