Первый снег в Белгородской области перенесли на 26 октября

Posted 25 октября, 12:15
Published 25 октября, 12:15
Modified 25 октября, 12:17
Updated 25 октября, 12:17
В четверг, 26 октября, в Белгородской области будет облачно. В тёмное время суток осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. В дневное время пройдут дожди.
Ожидается ветер восточной четверти 7-12 м/с, но местами порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температура опустится до -1°С…+4°С. Днём воздух прогреется всего до +3°С…+8°С.
В Белгороде ночью порывы ветра до 7 м/с, похолодает до +5°С. Днём ветер 2 м/с, потеплеет до +9°С. Ожидаются осадки в виде дождя. Дождливо будет и в пятницу, 27 октября. Ночью +7°С, днём — до +14°С.
Начало выходных также будет дождливым, но относительно тёплым. Ночь будет +10°С, а днём температура поднимется до +15°С. В воскресенье, 28 октября, без осадков. В тёмное время суток температура опустится до +7°С, днём обещают до +11°С.