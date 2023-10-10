Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Первый снег выпал в Белгородском районе. Очевидцы поделились фотографиями и видео в социальных сетях. Снегопад заметили жители Майского и Северного. Осадки также выпали в Никольском.
Тем временем в Корочанском районе прошёл град. Местные жители также поделились фотографиями в социальных сетях. Град застали и жители Старого Оскола.
В то же время в некоторых районах белгородцы увидели радугу.
Напомним, ранее синоптики предупредили белгородцев о том, что в регионе вскоре выпадет снег. Мокрый снег и дождь обещали в дневное время 10 октября. Ночью ожидались заморозки до -2 °С. Добавим также, что с четверга, 12 октября, в Белгороде стоит ждать потепления.