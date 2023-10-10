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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Первый снег в Майском

Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев

10 октября 2023, 13:30
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Первый снег в Майском

Под Белгородом выпал первый снег

10 октября погода в Белгородской области принесла немало сюрпризов. В Майском и Северном выпал первый снег. Тем временем в Корочанском районе прошёл град.
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Погода

Первый снег выпал в Белгородском районе. Очевидцы поделились фотографиями и видео в социальных сетях. Снегопад заметили жители Майского и Северного. Осадки также выпали в Никольском.

Первый снег в Северном
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Первый снег в Никольском
Видео: Bel.ru

Тем временем в Корочанском районе прошёл град. Местные жители также поделились фотографиями в социальных сетях. Град застали и жители Старого Оскола.

Град в Корочанском районеГрад в Корочанском районе
Град в Корочанском районеГрад в Корочанском районе
Град в Корочанском районе
Фото: «Авто Белгород» в соцсети
Град в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «9 Канал | Старый Оскол»

В то же время в некоторых районах белгородцы увидели радугу.

Радуга в Белгороде Радуга в Белгороде
Радуга в ШебекиноРадуга в Шебекино
Радуга в Белгороде Радуга в Белгороде
Радуга в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Напомним, ранее синоптики предупредили белгородцев о том, что в регионе вскоре выпадет снег. Мокрый снег и дождь обещали в дневное время 10 октября. Ночью ожидались заморозки до -2 °С. Добавим также, что с четверга, 12 октября, в Белгороде стоит ждать потепления.

Мокрый снег придёт в Белгородскую область
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