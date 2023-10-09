Мокрый снег придёт в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По информации синоптиков, завтра, 10 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не будет, однако днём возможны мокрый снег и дождь.
Во вторник ветер будет западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит -2…+3 °С. Днём потеплеет до +4…+9 °С.
В Белгороде столбик термометра покажет -2…0 °С. В светлое время суток ожидается +7…+9 °С.
Ранее стало известно, что холода в Белгороде сохранятся ещё на пару дней, а уже с четверга, 12 октября, возможно потепление. В воскресенье же, 15 октября, столбик термометра поднимется до +17 °С.