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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Мокрый снег

Мокрый снег придёт в Белгородскую область

9 октября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Мокрый снег
Синоптики обещают мокрый снег и дождь в дневное время 10 октября. Температура воздуха ночью опустится до -2 °С. Прогноз погоды на вторник опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По информации синоптиков, завтра, 10 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не будет, однако днём возможны мокрый снег и дождь.

Во вторник ветер будет западной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит -2…+3 °С. Днём потеплеет до +4…+9 °С.

В Белгороде столбик термометра покажет -2…0 °С. В светлое время суток ожидается +7…+9 °С.

Ранее стало известно, что холода в Белгороде сохранятся ещё на пару дней, а уже с четверга, 12 октября, возможно потепление. В воскресенье же, 15 октября, столбик термометра поднимется до +17 °С.

Как долго в Белгороде продержатся холода?
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#Белгородская область#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова
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