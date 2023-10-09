Неудачный капремонт: квартиры белгородцев затопило из-за снятой перед дождями крыши

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Жителей многоквартирного дома возмущает работа строителей: рабочие накануне дождей сняли кровлю. Осадки в регионе идут с субботы, 7 октября. За это время квартиры некоторых жителей успело затопить.
Жительница многоэтажки, проживающая на девятом этаже, сообщила, что у неё в квартире дождь держит натяжной потолок, но и он не вечен. У некоторых вода дошла до квартир на восьмом этаже.
По её словам, дожди обещают до конца недели, а к ремонтным работам строители смогут приступить после того, как настанет сухая погода. Аварийная служба уже приезжала к белгородцам, сделала пару фотографий и уехала, а управляющая компания ничем помочь не смогла. «Нам-то что делать?» — спрашивает жительница.
На обращение отреагировал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он сообщил, что взял жалобу в работу.