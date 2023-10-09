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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Натяжной потолок, удерживающий дождевую воду

Неудачный капремонт: квартиры белгородцев затопило из-за снятой перед дождями крыши

9 октября 2023, 09:25
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
Натяжной потолок, удерживающий дождевую воду

Белгородские строители сняли крышу в доме для капремонта перед началом дождей

Квартиры жителей начало топить ещё в субботу, 7 октября. Тогда вода дошла до квартир на восьмом этаже. Белгородцы попросили решить проблему как можно скорее.

Жителей многоквартирного дома возмущает работа строителей: рабочие накануне дождей сняли кровлю. Осадки в регионе идут с субботы, 7 октября. За это время квартиры некоторых жителей успело затопить.

Жительница многоэтажки, проживающая на девятом этаже, сообщила, что у неё в квартире дождь держит натяжной потолок, но и он не вечен. У некоторых вода дошла до квартир на восьмом этаже.

По её словам, дожди обещают до конца недели, а к ремонтным работам строители смогут приступить после того, как настанет сухая погода. Аварийная служба уже приезжала к белгородцам, сделала пару фотографий и уехала, а управляющая компания ничем помочь не смогла. «Нам-то что делать?» — спрашивает жительница.

На обращение отреагировал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он сообщил, что взял жалобу в работу.

Натяжной потолок, удерживающий дождевую водуНатяжной потолок, удерживающий дождевую воду
Натяжной потолок, удерживающий дождевую воду
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку
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