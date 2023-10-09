Неудачный капремонт: квартиры белгородцев затопило из-за снятой перед дождями крыши

По её словам, дожди обещают до конца недели, а к ремонтным работам строители смогут приступить после того, как настанет сухая погода. Аварийная служба уже приезжала к белгородцам, сделала пару фотографий и уехала, а управляющая компания ничем помочь не смогла. «Нам-то что делать?» — спрашивает жительница.