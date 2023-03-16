Двор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в Белгороде

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Дом белгородки находится на ул. Корочанской — рядом со строящимся парком аттракционов. Женщина рассказала, что часть двора и две хозпостройки затопило грунтовыми водами.
«Я живу на ул. Корочанской. Рядом строится парк аттракционов. Я предполагаю, что в связи со строительством (где-то что-то недопроектировали) у меня затопило грунтовыми водами часть двора. Два сарая стоят в воде. Во дворе лежали доски. Они тоже в воде. Теперь нам так жить постоянно?» — написала белгородка на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети.
Мэр Валентин Демидов запросил контакты домовладелицы. В администрации Белгорода сообщили, что её обращение уже передали специалистам. О результатах обещали сообщить до 17 марта.
Подтопление частных домов весной не редкость для Белгородской области. Недавно сотрудникам МЧС пришлось выезжать на откачку воды из дворов трижды за один день.