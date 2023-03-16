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Двор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в Белгороде

16 марта 2023, 15:14
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК
Пока в Белгороде строят новый парк, у владелицы дома неподалёку свой аттракцион — её двор и хозпостройки затопило грунтовыми водами. О том, что делать и кто виноват, женщина спросила у губернатора. На обращение уже откликнулись представители мэрии.

Дом белгородки находится на ул. Корочанской — рядом со строящимся парком аттракционов. Женщина рассказала, что часть двора и две хозпостройки затопило грунтовыми водами.

«Я живу на ул. Корочанской. Рядом строится парк аттракционов. Я предполагаю, что в связи со строительством (где-то что-то недопроектировали) у меня затопило грунтовыми водами часть двора. Два сарая стоят в воде. Во дворе лежали доски. Они тоже в воде. Теперь нам так жить постоянно?» — написала белгородка на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети.

Мэр Валентин Демидов запросил контакты домовладелицы. В администрации Белгорода сообщили, что её обращение уже передали специалистам. О результатах обещали сообщить до 17 марта.

Подтопление частных домов весной не редкость для Белгородской области. Недавно сотрудникам МЧС пришлось выезжать на откачку воды из дворов трижды за один день.

Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК
За день МЧС несколько раз выезжало на откачку воды из затопленных белгородских дворов
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