Двор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в Белгороде

«Я живу на ул. Корочанской. Рядом строится парк аттракционов. Я предполагаю, что в связи со строительством (где-то что-то недопроектировали) у меня затопило грунтовыми водами часть двора. Два сарая стоят в воде. Во дворе лежали доски. Они тоже в воде. Теперь нам так жить постоянно?» — написала белгородка на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети.