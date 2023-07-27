Белгород затопило сильным ливнем с градом

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Дождь в областном центре идёт около часа, но за это время его успело в буквальном смысле залить водой. Горожане публикуют в Сети фото затопленных улиц, дворов, автостоянок и пешеходных тротуаров.
Настоящее море образовалось около НИУ «БелГУ», где машины практически скрылись под водой, и около Сити Молла, парковку которого тоже затопило. Аналогичная картина наблюдается в большинстве дворов как в центре Белгорода, так и на Харьковской горе.
На улице Князя Трубецкого на припаркованные авто упали деревья. Также деревья попадали на Корочанской, Шаландина и улице Победы.
Напомним, предупреждения о ливнях и грозах от МЧС Белгородской области поступили днём 27 июля на следующий день, но прогноз сбылся раньше запланированного. Завтра в регионе тоже ожидается шквалистый ветер с дождями и грозами.