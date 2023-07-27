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Белгород затопило сильным ливнем с градом

27 июля 2023, 16:50
Фото: 1MI
Вечером 27 июля на Белгород обрушился сильный ливень с градом. Ливнёвки города не справляются с бешеными потоками воды — машины и пешеходы плывут в дождевых реках.

Дождь в областном центре идёт около часа, но за это время его успело в буквальном смысле залить водой. Горожане публикуют в Сети фото затопленных улиц, дворов, автостоянок и пешеходных тротуаров.

Настоящее море образовалось около НИУ «БелГУ», где машины практически скрылись под водой, и около Сити Молла, парковку которого тоже затопило. Аналогичная картина наблюдается в большинстве дворов как в центре Белгорода, так и на Харьковской горе.

На улице Князя Трубецкого на припаркованные авто упали деревья. Также деревья попадали на Корочанской, Шаландина и улице Победы.

Напомним, предупреждения о ливнях и грозах от МЧС Белгородской области поступили днём 27 июля на следующий день, но прогноз сбылся раньше запланированного. Завтра в регионе тоже ожидается шквалистый ветер с дождями и грозами.

Видео: Bel.ru
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#Белгород#Непогода#Город#Ливень#Град#Затопило#Видео#Алина Харина
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