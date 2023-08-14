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В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку

В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку

14 августа 2023, 18:35
Фото: 1MI
Во время капремонта крыши в многоквартирном доме на Преображенской 72а залило девять квартир. Работами занимается субподрядчик ООО «Развитие», от которого жители дома теперь не могут добиться компенсации ущерба. Проблему в прямом эфире 14 августа озвучил губернатор Белгородской области.

«Руководство компании отказывается возмещать ущерб в полном объёме, а Фонд содействия реформированию ЖКХ бездействует. Жителям одной квартиры негде жить», — написал житель дома Константин.

Те, кто допустил залитие квартир и нарушил технологию проведения капитального ремонта кровли, они обязательно выплатят, вы в этом даже не сомневайтесь. Поручил министру Ботвиньеву Алексею Николаевичу (министру ЖКХ — прим. ред.) взять на контроль, все обязательства обязательно будут выполнены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По данным министерства ЖКХ Белгородской области, на Преображенской 72а в Белгороде стоит пятиэтажный дом 1974 года постройки. В нём шесть подъездов и 90 квартир.

Напомним, в начале августа в Белгородской области встал капремонт поликлиники Томаровской ЦРБ из-за того, что подрядчики перестали выходить на связь. На работы, которые начались ещё весной, было выделено более 200 млн рублей.

Подрядчики перестали выходить на связь: под Белгородом встал капремонт поликлиники
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#Артем Черненко#Вячеслав Гладков#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Недобросовестный подрядчик#Ремонт мкд
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