В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
«Руководство компании отказывается возмещать ущерб в полном объёме, а Фонд содействия реформированию ЖКХ бездействует. Жителям одной квартиры негде жить», — написал житель дома Константин.
Те, кто допустил залитие квартир и нарушил технологию проведения капитального ремонта кровли, они обязательно выплатят, вы в этом даже не сомневайтесь. Поручил министру Ботвиньеву Алексею Николаевичу (министру ЖКХ — прим. ред.) взять на контроль, все обязательства обязательно будут выполнены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По данным министерства ЖКХ Белгородской области, на Преображенской 72а в Белгороде стоит пятиэтажный дом 1974 года постройки. В нём шесть подъездов и 90 квартир.
Напомним, в начале августа в Белгородской области встал капремонт поликлиники Томаровской ЦРБ из-за того, что подрядчики перестали выходить на связь. На работы, которые начались ещё весной, было выделено более 200 млн рублей.