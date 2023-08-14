В Белгороде во время капремонта затопило многоэтажку

Во время капремонта крыши в многоквартирном доме на Преображенской 72а залило девять квартир. Работами занимается субподрядчик ООО «Развитие», от которого жители дома теперь не могут добиться компенсации ущерба. Проблему в прямом эфире 14 августа озвучил губернатор Белгородской области.

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