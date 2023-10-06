Осень всё-таки пришла: белгородцев ожидают сильный ветер и дождь в выходные

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По информации синоптиков, суббота, 7 октября, в Белгородской области будет прохладной. Завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, но днём временами будут идти дожди.
Ветер северо-западный 8-13 м/с, утром и днём местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток опустится до 0…+5 ˚С, а днём поднимется до +9…+14 ˚С.
В Белгороде ночью будет +1…+3 ˚С. Днём же температура достигнет +11…+13 ˚С.
В воскресенье, 8 октября, в регионе установится облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью и днём составит +5…+10 ˚С. В Белгороде ожидается +7…+9 ˚С.
МЧС ранее также предупреждало жителей региона о сильном ветре. Спасатели порекомендовали ставить автомобили вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.