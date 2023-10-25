Белгородка осталась без денег после блокировки карты её мужа-участника СВО

Posted 25 октября, 18:38
Published 25 октября, 18:38
Modified 25 октября, 18:40
Updated 25 октября, 18:40
Супруга белгородца, который участвует в спецоперации, осталась вместе с ребёнком без средств к существованию. Женщина во время прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и объяснила, что её муж переводил деньги через мобильный банк. Однако его карту заблокировали, а кодовое слово мужчина вспомнить не смог.
Глава региона пообещал оказать жене военнослужащего необходимую помощь. Он сообщил, что обратится по этому вопросу в министерство цифрового развития региона.
Поможем чем можем. Министру цифрового развития Сергею Четверикову, несмотря на то, что он в командировке дал задание. Он с вами свяжется, свяжется с банком. Постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области