Белгородка осталась без денег после блокировки карты её мужа-участника СВО

Супруга белгородца, который участвует в спецоперации, осталась вместе с ребёнком без средств к существованию. Женщина во время прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и объяснила, что её муж переводил деньги через мобильный банк. Однако его карту заблокировали, а кодовое слово мужчина вспомнить не смог.