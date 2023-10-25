Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 18:38

Published 25 октября, 18:38

Modified 25 октября, 18:40

Updated 25 октября, 18:40

Белгородка осталась без денег после блокировки карты её мужа-участника СВО

Белгородка осталась без денег после блокировки карты её мужа-участника СВО

25 октября 2023, 18:38
Фото: 1MI
К властям обратилась супруга военнослужащего и рассказала, что её муж переводил ей деньги через мобильный банк. Из-за этого женщина и её несовершеннолетний ребёнок остались без средств к существованию.
Сюжет
СВО

Супруга белгородца, который участвует в спецоперации, осталась вместе с ребёнком без средств к существованию. Женщина во время прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и объяснила, что её муж переводил деньги через мобильный банк. Однако его карту заблокировали, а кодовое слово мужчина вспомнить не смог.

Глава региона пообещал оказать жене военнослужащего необходимую помощь. Он сообщил, что обратится по этому вопросу в министерство цифрового развития региона.

Поможем чем можем. Министру цифрового развития Сергею Четверикову, несмотря на то, что он в командировке дал задание. Он с вами свяжется, свяжется с банком. Постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгородской области поступило 1500 жалоб от семей мобилизованных
Узнать подробнее
Читайте также:
Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцевСемья мобилизованного белгородца не может оплатить долги по ЖКХ из-за потери зарплатыВ Белгородской области мобилизованных освободят от пеней за неуплату коммуналки
#Белгородская область#Банк#Карта#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Военнослужащий#СВО
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40