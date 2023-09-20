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С семьи мобилизованного белгородца требуют выплату долгов по ЖКХ

Семья мобилизованного белгородца не может оплатить долги по ЖКХ из-за потери зарплаты

20 сентября 2023, 11:36
Фото: 1MI

С семьи мобилизованного белгородца требуют выплату долгов по ЖКХ

В Старом Осколе семье военнослужащего грозят отключением воды за долги. Сам мобилизованный уже четыре месяца не получает зарплату от Минобороны из-за проблем с документами. Подробности сообщает «Оскольское время».

В Старооскольском горокруге семью мобилизованного навестили судебные приставы, представители РАЦ, управляющей компании и ОАО «Теплоэнерго» из-за долгов по коммуналке. Старооскольцам могут отключить воду. Правда, уже четыре месяца военнослужащий не получает зарплату от Минобороны.

В октябре 2022 года главу семейства призвали служить в рамках частичной мобилизации. С мая 2023 года мужчина не получает зарплату из-за проблем с документами, которые возникли из-за перевода в другую часть.

У семьи долги были и до этого, однако супруга служащего выплачивала их по мере возможности, пока семья получала деньги. Теперь старооскольцы остались без дохода, а могут остаться и без воды. Как утверждает женщина, решить проблему не удаётся, поскольку она получает «только отписки».

Оскольчанка решила обратиться в фонд «Защитники Отечества». Как оказалось, её муж должен быть приписан к одной части, но в военном билете у него стоит номер другой части. В итоге в списках на выплаты его нет.

Вскоре женщина также сообщила, что её вызвали в администрацию округа. Глава муниципалитета Андрей Чесноков пообещал, что претензионную работу приставы приостановят до 1 января.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Долги#Задолженность#Приставы#Выплаты#Наталья Корявых#Коммуналка#Андрей чесноков#Мобилизованный
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