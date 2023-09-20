Семья мобилизованного белгородца не может оплатить долги по ЖКХ из-за потери зарплаты

У семьи долги были и до этого, однако супруга служащего выплачивала их по мере возможности, пока семья получала деньги. Теперь старооскольцы остались без дохода, а могут остаться и без воды. Как утверждает женщина, решить проблему не удаётся, поскольку она получает «только отписки».