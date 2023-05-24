В Белгородской области мобилизованных освободят от пеней за неуплату коммуналки

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Белгородской области мобилизованных и их семьи освободят от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ. Порядок освобождения уже утвердили.
Чтобы воспользоваться указанной льготой, мобилизованные или их родные должны написать в свободной форме заявление об освобождении от пени на весь срок действия контракта. Оно поступит в коммунальные службы в течение десяти дней.
Также с заявлением необходимо предоставить несколько документов. Речь об удостоверении личности, документы на дом или квартиру, подтверждение присвоения статуса военнослужащего, подтверждение наличия родства с военнослужащим. Ещё нужно предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя, если заявление подаётся через представителя заявителя.
Добавим, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.