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В Белгородской области мобилизованных освободят от пеней за неуплату коммуналки

24 мая 2023, 14:26
Фото: 1MI
В регионе утвердили порядок освобождения от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ для белгородцев, попавших под частичную мобилизацию, а также их родных, сообщил замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев.

В Белгородской области мобилизованных и их семьи освободят от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ. Порядок освобождения уже утвердили.

Чтобы воспользоваться указанной льготой, мобилизованные или их родные должны написать в свободной форме заявление об освобождении от пени на весь срок действия контракта. Оно поступит в коммунальные службы в течение десяти дней.

Также с заявлением необходимо предоставить несколько документов. Речь об удостоверении личности, документы на дом или квартиру, подтверждение присвоения статуса военнослужащего, подтверждение наличия родства с военнослужащим. Ещё нужно предоставить документ, подтверждающий полномочия представителя, если заявление подаётся через представителя заявителя.

Добавим, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.

Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Мобилизованные#Общество#Спецоперация#Пени#ЖКХ#Коммуналка
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