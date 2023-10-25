Баня вблизи боевых действий: как жительница Белгородской области помогает военным?

Posted 25 октября, 13:07
Published 25 октября, 13:07
Modified 25 октября, 13:09
Updated 25 октября, 13:09
Женщина родилась в городе Оха на острове Сахалин, где увлекалась подводной охотой. Переехав в Белгород, Елена Стогниенко решила начать помогать беженцам из ДНР и ЛНР, а затем и российским военным, передавая им гуманитарные грузы на фронт. Погрузившись в работу волонтёрства, она взяла себе позывной «Русалка».
Елена рассказала, что еду, вещи и медикаменты они собирали всеми неравнодушными белгородцами, раскладывали по пакетам и забрасывали в проезжающие мимо БТР или КамАЗы. Для этого они сначала стояли на блокпостах, а затем перешли в открытое поле.
В первые дни мы базировались на блокпосте, но это было небезопасно, и нам пришлось просто каждый день стоять в поле на ледяном ветру в поисках попутного транспорта. Было очень нелегко, но мы знали, что нашим ребятам там ещё тяжелее, и держались ради них. Так продолжалось несколько месяцев, а потом администрация Белгородской области помогла нам создать «Солдатский привал».
Сообщила Елена Стогниенко
«Солдатский привал» разместили в нескольких километрах от боевых действий. Тут российские военные могут отдохнуть, поесть и сходить в баню. Чтобы накормить всех солдат, на месте с утра до вечера работает повар: в день он готовит 50 килограммов мяса, а если очередь доходит до плова, то готовят сразу не менее 140 килограммов.
Сколько военных посещает «привал» неизвестно, но Елена утверждает, что количество многократно больше 100 человек за сутки. Помимо «привала», женщина продолжает собирать гуманитарные грузы военным на фронт, но теперь необходимые вещи для этого присылают со всех регионов России.
Несмотря на беспрерывную помощь военным, «Русалка» успевает воспитывать троих детей. В волонтёрстве ей помогает вся семья: отец ремонтирует генераторы и бензопилы, мама по возможности готовит еду, муж Елены помогает во всех мелочах в «Солдатском привале».
Не остались в стороне и дети: 22-летний сын Елены помогал в поиске человека в отряде «ЛизаАлерт», а младшая дочь гладит бельё для бойцов. Работу дали и собаке: ирландский терьер Лайма разносит родственникам письма от военных.
После начала специальной военной операции с Еленой Стогниенко связалось добровольческое движение «Оха — фронту». Волонтёры через женщину передавали адресные посылки от жителей Сахалина своим родным, проходящим службу в зоне СВО.