Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 13:07

Published 25 октября, 13:07

Modified 25 октября, 13:09

Updated 25 октября, 13:09

Елена Стогниенко

Баня вблизи боевых действий: как жительница Белгородской области помогает военным?

25 октября 2023, 13:07
Фото: "Сахалинский нефтянник"
Елена Стогниенко

Уроженка Сахалина создала в Белгородской области «Солдатский привал»

Елена Стогниенко родилась и выросла в Сахалине, но затем переехала в Белгородскую область. Тут женщина с позывным «Русалка» помогала беженцам, а с начала СВО начала передавать грузы на фронт. Позже ей помогли создать «Солдатский привал» — место, где военные могут поесть, искупаться и отдохнуть.
Сюжет
СВО

Женщина родилась в городе Оха на острове Сахалин, где увлекалась подводной охотой. Переехав в Белгород, Елена Стогниенко решила начать помогать беженцам из ДНР и ЛНР, а затем и российским военным, передавая им гуманитарные грузы на фронт. Погрузившись в работу волонтёрства, она взяла себе позывной «Русалка».

Елена рассказала, что еду, вещи и медикаменты они собирали всеми неравнодушными белгородцами, раскладывали по пакетам и забрасывали в проезжающие мимо БТР или КамАЗы. Для этого они сначала стояли на блокпостах, а затем перешли в открытое поле.

В первые дни мы базировались на блокпосте, но это было небезопасно, и нам пришлось просто каждый день стоять в поле на ледяном ветру в поисках попутного транспорта. Было очень нелегко, но мы знали, что нашим ребятам там ещё тяжелее, и держались ради них. Так продолжалось несколько месяцев, а потом администрация Белгородской области помогла нам создать «Солдатский привал».
Сообщила Елена Стогниенко

«Солдатский привал» разместили в нескольких километрах от боевых действий. Тут российские военные могут отдохнуть, поесть и сходить в баню. Чтобы накормить всех солдат, на месте с утра до вечера работает повар: в день он готовит 50 килограммов мяса, а если очередь доходит до плова, то готовят сразу не менее 140 килограммов.

Сколько военных посещает «привал» неизвестно, но Елена утверждает, что количество многократно больше 100 человек за сутки. Помимо «привала», женщина продолжает собирать гуманитарные грузы военным на фронт, но теперь необходимые вещи для этого присылают со всех регионов России.

Несмотря на беспрерывную помощь военным, «Русалка» успевает воспитывать троих детей. В волонтёрстве ей помогает вся семья: отец ремонтирует генераторы и бензопилы, мама по возможности готовит еду, муж Елены помогает во всех мелочах в «Солдатском привале».

Не остались в стороне и дети: 22-летний сын Елены помогал в поиске человека в отряде «ЛизаАлерт», а младшая дочь гладит бельё для бойцов. Работу дали и собаке: ирландский терьер Лайма разносит родственникам письма от военных.

После начала специальной военной операции с Еленой Стогниенко связалось добровольческое движение «Оха — фронту». Волонтёры через женщину передавали адресные посылки от жителей Сахалина своим родным, проходящим службу в зоне СВО.

Елена СтогниенкоЕлена Стогниенко
Елена СтогниенкоЕлена Стогниенко
Елена Стогниенко
Фото: "Сахалинский нефтянник"
«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военныхДетская площадка в военном стиле может появиться в сквере «Героев СВО» в БелгородеХирурги в Белгороде удалили осколок снаряда из сердца военного
#Белгородская область#Волонтёр#Белгород#Солдатский привал#СВО#Помощь военным#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40