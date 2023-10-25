Баня вблизи боевых действий: как жительница Белгородской области помогает военным?

«Солдатский привал» разместили в нескольких километрах от боевых действий. Тут российские военные могут отдохнуть, поесть и сходить в баню. Чтобы накормить всех солдат, на месте с утра до вечера работает повар: в день он готовит 50 килограммов мяса, а если очередь доходит до плова, то готовят сразу не менее 140 килограммов.