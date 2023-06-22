«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в Шебекино

Ирина Астахова помогает шебекинскому приюту «Ангел». Здесь находится около 150 постоянных питомцев и 30 — на передержке. Сейчас волонтёры оказывают ещё и помощь животным в городе. Во время выезда из Шебекино под обстрелами многие не смогли забрать питомцев, рассказала Ирина. Животные остались во дворах и квартирах. Некоторые питомцы находятся взаперти.