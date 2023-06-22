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«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в Шебекино

22 июня 2023, 13:58
Фото: 1MI

Волонтёры рассказали о помощи животным в Шебекинском округе

Журналисты РИА «Новости» узнали, как в приграничье помогают питомцам, которых хозяева оставили во время эвакуации.

Ирина Астахова помогает шебекинскому приюту «Ангел». Здесь находится около 150 постоянных питомцев и 30 — на передержке. Сейчас волонтёры оказывают ещё и помощь животным в городе. Во время выезда из Шебекино под обстрелами многие не смогли забрать питомцев, рассказала Ирина. Животные остались во дворах и квартирах. Некоторые питомцы находятся взаперти.

В одном из домов бросили несколько собак и кошек. Выли, скулили. А в квартиру не попасть.
цитирует Ирину РИА «Новости»

Один из местных жителей сначала отказался от эвакуации — соседи ему дали ключи, попросили присмотреть за котом. Через несколько дней родственники его уговорили переехать. Кота он не забрал, а ключи увёз. Зоозащитники просили разрешение вскрывать квартиры в таких случаях.

На днях помогал вызволять животных из домов в Новой Таволжанке учитель из Белгорода. Попал под минный обстрел.

Хозяева ведут себя по-разному: кто-то сам говорит, чтобы били стёкла, кто-то даёт ключи перед выездом, а кто-то просто нас игнорирует.
рассказал учитель

По его словам, иногда приходилось залезать на четвёртый и пятый этажи МКД, чтобы помочь животным: «Иногда заходишь, а там две собаки уже лежат — не успели. И всё просто из-за халатности владельцев».

В частном секторе, рассказывают волонтёры, работать легче. Так, Ирине удалось вывезти порядка семи собак и пристроить их в приюты.

Волонтёры отмечают, что за три недели в опустевшем городе псы почувствовали себя хозяевами. Сбиваются в стаи, понемногу дичают. Многие из животных нестерилизованные.

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#Приграничье#Животные#Волонтёрство#Обстрел ВСУ#Шебекинский горокруг#Алина Харина#Кошки#Собаки
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