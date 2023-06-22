«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в Шебекино

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Ирина Астахова помогает шебекинскому приюту «Ангел». Здесь находится около 150 постоянных питомцев и 30 — на передержке. Сейчас волонтёры оказывают ещё и помощь животным в городе. Во время выезда из Шебекино под обстрелами многие не смогли забрать питомцев, рассказала Ирина. Животные остались во дворах и квартирах. Некоторые питомцы находятся взаперти.
В одном из домов бросили несколько собак и кошек. Выли, скулили. А в квартиру не попасть.
цитирует Ирину РИА «Новости»
Один из местных жителей сначала отказался от эвакуации — соседи ему дали ключи, попросили присмотреть за котом. Через несколько дней родственники его уговорили переехать. Кота он не забрал, а ключи увёз. Зоозащитники просили разрешение вскрывать квартиры в таких случаях.
На днях помогал вызволять животных из домов в Новой Таволжанке учитель из Белгорода. Попал под минный обстрел.
Хозяева ведут себя по-разному: кто-то сам говорит, чтобы били стёкла, кто-то даёт ключи перед выездом, а кто-то просто нас игнорирует.
рассказал учитель
По его словам, иногда приходилось залезать на четвёртый и пятый этажи МКД, чтобы помочь животным: «Иногда заходишь, а там две собаки уже лежат — не успели. И всё просто из-за халатности владельцев».
В частном секторе, рассказывают волонтёры, работать легче. Так, Ирине удалось вывезти порядка семи собак и пристроить их в приюты.
Волонтёры отмечают, что за три недели в опустевшем городе псы почувствовали себя хозяевами. Сбиваются в стаи, понемногу дичают. Многие из животных нестерилизованные.