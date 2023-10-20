В Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военных

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Сейчас мобильный стоматкомплекс лечит пациентов военного госпиталя на территории Белгородской области. Им оказывают неотложную и плановую терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. По словам врачей, такой модуль ничем не отличается от обычного стоматкабинета.
Зачастую сырая погода и условия, в которых пребывают бойцы, негативно влияют на состояние зубов и возникает потребность в лечении. В ближайшее время мобильный комплекс выедет за пределы Белгородской области для оказания необходимой помощи нашим парням.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В мобильном комплексе работают терапевт и хирург, за три дня они приняли 26 человек. Заработную плату они получают в двойном размере.
Напомним, в феврале 2023 года белгородский стоматолог рассказал редакции «Бел.Ру», почему сильно подорожало лечение зубов. Это связано с санкциями и нехваткой некоторых импортных препаратов.