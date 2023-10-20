В Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военных

Сейчас мобильный стоматкомплекс лечит пациентов военного госпиталя на территории Белгородской области. Им оказывают неотложную и плановую терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. По словам врачей, такой модуль ничем не отличается от обычного стоматкабинета.