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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

скриншот из видео

В Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военных

20 октября 2023, 17:07
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
скриншот из видео
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видео, показывающее оснащение мобильного стоматологического комплекса внутри и снаружи. Аналогов такого комплекса в России нет.
Сюжет
СВО

Сейчас мобильный стоматкомплекс лечит пациентов военного госпиталя на территории Белгородской области. Им оказывают неотложную и плановую терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. По словам врачей, такой модуль ничем не отличается от обычного стоматкабинета.

Зачастую сырая погода и условия, в которых пребывают бойцы, негативно влияют на состояние зубов и возникает потребность в лечении. В ближайшее время мобильный комплекс выедет за пределы Белгородской области для оказания необходимой помощи нашим парням.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В мобильном комплексе работают терапевт и хирург, за три дня они приняли 26 человек. Заработную плату они получают в двойном размере.

Напомним, в феврале 2023 года белгородский стоматолог рассказал редакции «Бел.Ру», почему сильно подорожало лечение зубов. Это связано с санкциями и нехваткой некоторых импортных препаратов.

Стоматолог из Белгорода рассказал, почему подорожало лечение зубов
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#Белгородская область#Медицина#Стоматология#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Помощь военным#Милена Фишер
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