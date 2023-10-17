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Детская площадка

Детская площадка в военном стиле может появиться в сквере «Героев СВО» в Белгороде

17 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Детская площадка

На сквер «Героев СВО» в Белгороде попросили 27 млн рублей

Сквер может появиться на улице Молодёжной. Согласно проекту, он обойдётся в 26,7 млн рублей. Памятную стелу предлагается установить для «развития патриотизма нынешних и будущих поколений», следует из информации, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов.

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы предложило открыть сквер «Героев СВО» на Спутнике в Белгороде. Сквер может появиться на улице Молодёжной. Для этого требуется 26 млн 667 тыс. рублей. Срок реализации проекта — с 1 мая по 31 августа 2024 года.

Организация подала заявку в Фонд президентских грантов. В микрорайоне есть незанятая муниципальная территория. Здесь предлагается сделать сквер, посвящённый героям спецоперации. Там может появиться памятная стела с именами участников СВО. Авторы проекта отмечают, что сквер хотят создать «для развития патриотизма нынешних и будущих поколений».

В планах — установить памятную стелу, провести ремонт и обустройство коммуникаций, сделать водоотвод, перголу, тротуары, асфальтированный проезд. Кроме того, предлагается установить детское игровое оборудование в военном стиле, провести озеленение, поставить фонари.

Напомним, в Белгороде также предлагалось открыть сквер в честь бойцов ПВО. Белгородцы неоднократно обращались к властям по этому вопросу. Тема обсуждалась ещё в феврале 2023 года. В августе стало известно, что место для открытия сквера так и не нашли.

В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
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#Белгородская область#Проект#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Фонд президентских грантов#Участники СВО
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