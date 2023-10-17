Детская площадка в военном стиле может появиться в сквере «Героев СВО» в Белгороде

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы предложило открыть сквер «Героев СВО» на Спутнике в Белгороде. Сквер может появиться на улице Молодёжной. Для этого требуется 26 млн 667 тыс. рублей. Срок реализации проекта — с 1 мая по 31 августа 2024 года.
Организация подала заявку в Фонд президентских грантов. В микрорайоне есть незанятая муниципальная территория. Здесь предлагается сделать сквер, посвящённый героям спецоперации. Там может появиться памятная стела с именами участников СВО. Авторы проекта отмечают, что сквер хотят создать «для развития патриотизма нынешних и будущих поколений».
В планах — установить памятную стелу, провести ремонт и обустройство коммуникаций, сделать водоотвод, перголу, тротуары, асфальтированный проезд. Кроме того, предлагается установить детское игровое оборудование в военном стиле, провести озеленение, поставить фонари.
Напомним, в Белгороде также предлагалось открыть сквер в честь бойцов ПВО. Белгородцы неоднократно обращались к властям по этому вопросу. Тема обсуждалась ещё в феврале 2023 года. В августе стало известно, что место для открытия сквера так и не нашли.