Детская площадка в военном стиле может появиться в сквере «Героев СВО» в Белгороде

Напомним, в Белгороде также предлагалось открыть сквер в честь бойцов ПВО. Белгородцы неоднократно обращались к властям по этому вопросу. Тема обсуждалась ещё в феврале 2023 года. В августе стало известно, что место для открытия сквера так и не нашли.