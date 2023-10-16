Белгородские врачи спасли бойца с осколком в сердце

Кроме этого, медики в Белгородской области вытащили из ноги раненого военного часть мины, а из груди старшего сержанта — неразорвавшийся боеприпас. Он пробил рёбра и лёгкие, а потом застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.