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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Операция

Белгородские врачи спасли бойца с осколком в сердце

16 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Операция
Белгородцу уже провели успешную операцию. В настоящий момент он находится в сознании в реанимации. В скором времени его смогут навестить близкие люди, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Раненого бойца привезли в Белгородскую область несколько дней назад. Житель Старого Оскола получил осколочное ранение во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Один из осколков застрял в сердце, из-за чего мужчине срочно потребовалась помощь хирургов.

Операция продолжалась на протяжении нескольких часов и прошла успешно. В настоящий момент военнослужащий в сознании, находится в реанимации. Вскоре мужчине позволят увидеть близких людей.

Ранее из сердца другого военнослужащего белгородские хирурги вытащили кусок гвоздя. Мужчина попал под артиллерийский обстрел ВСУ и получил множественные осколочные ранения.

Кроме этого, медики в Белгородской области вытащили из ноги раненого военного часть мины, а из груди старшего сержанта — неразорвавшийся боеприпас. Он пробил рёбра и лёгкие, а потом застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.

Врачи в Белгороде достали кусок гвоздя из сердца раненого бойца
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