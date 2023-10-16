Белгородские врачи спасли бойца с осколком в сердце

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Раненого бойца привезли в Белгородскую область несколько дней назад. Житель Старого Оскола получил осколочное ранение во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Один из осколков застрял в сердце, из-за чего мужчине срочно потребовалась помощь хирургов.
Операция продолжалась на протяжении нескольких часов и прошла успешно. В настоящий момент военнослужащий в сознании, находится в реанимации. Вскоре мужчине позволят увидеть близких людей.
Ранее из сердца другого военнослужащего белгородские хирурги вытащили кусок гвоздя. Мужчина попал под артиллерийский обстрел ВСУ и получил множественные осколочные ранения.
Кроме этого, медики в Белгородской области вытащили из ноги раненого военного часть мины, а из груди старшего сержанта — неразорвавшийся боеприпас. Он пробил рёбра и лёгкие, а потом застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.