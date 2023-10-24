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Posted 24 октября, 16:55

Published 24 октября, 16:55

Modified 24 октября, 17:33

Updated 24 октября, 17:33

Жертвами войны на Ближнем Востоке оказались уже десятки россиян

Жертвами войны на Ближнем Востоке оказались уже десятки россиян

24 октября 2023, 16:55
Фото: Скриншот видео ТАСС
Постпред России при ООН Василий Небензя озвучил число жертв израильско-палестинского конфликта среди лиц с российским гражданством. По его словам, в результате боевых действий пострадали 19 граждан РФ, пишет ТАСС.

Небензя добавил, что Россия на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется и грозит взрывом.

Постпред также заявил, что возможная силовая акция Израиля в Газе рискует спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона, сообщают «Известия».

По словам Небензя, РФ подготовила новый проект ближневосточной резолюции СБ ООН. При этом проект резолюции США СБ ООН по Израилю и Газе Россия не поддержит, так как в нем нет призыва к прекращению огня, указал постпред.

Как сообщают РИА-Новости, в альтернативном проекте резолюции, подготовленном РФ, содержится призыв к немедленному и устойчивому прекращению огня. Россия предлагает осудить как нападение ХАМАС 7 октября, так и неизбирательные удары по мирным в Газе.

Помимо этого, в российском проекте резолюции содержатся призывы к немедленной отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора, а также организации гуманитарных пауз и гумкоридоров.

Отдельно говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения гражданских заложников.

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