Дружба без границ: в БГТУ рассказали о взаимодействии студентов Израиля и Палестины

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В свете сложившейся ситуации вуз активно развивает Совет Землячеств. В него входят представители разных общин. Председателем землячества Израиля является Асади Ахмад, студент второго курса инженерно-строительного института. Есть землячество и у Палестины: его глава — студент четвёртого курса института экономики и менеджмента Хадж Шакер Т М.
Ребята активно ведут совместную работу, оказывают помощь другим иностранным студентам, участвуют в форумах и фестивалях. Иностранные студенты из Палестины и Израиля доказывают, что дружба не знает границ и способна изменить мир.
пресс-служба БГТУ
Кроме того, в университете также есть студенты из других стран: Египта, Сирии, Гаити. Все они «активно себя проявляют».
Ведётся и дополнительная работа с преподавательским составом: так, заместители директоров институтов по работе с иностранными студентами проводят общие собрания и отвечают на возникающие вопросы. В университете функционирует и кабинет психологической помощи.
Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. В еврейской общине Белгорода уже отреагировали на войну в Израиле. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру. Также мы рассказывали, как работают со студентами из Израиля и Палестины в НИУ «БелГУ».