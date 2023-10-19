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Дружба без границ: в БГТУ рассказали о взаимодействии студентов Израиля и Палестины

Дружба без границ: в БГТУ рассказали о взаимодействии студентов Израиля и Палестины

19 октября 2023, 06:44
Фото: Midjourney
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе БГТУ им. Шухова, в университете обучаются шесть студентов из Палестины и пять — из Израиля. В условиях конфликта на Ближнем Востоке молодые люди остаются товарищами.

В свете сложившейся ситуации вуз активно развивает Совет Землячеств. В него входят представители разных общин. Председателем землячества Израиля является Асади Ахмад, студент второго курса инженерно-строительного института. Есть землячество и у Палестины: его глава — студент четвёртого курса института экономики и менеджмента Хадж Шакер Т М.

Ребята активно ведут совместную работу, оказывают помощь другим иностранным студентам, участвуют в форумах и фестивалях. Иностранные студенты из Палестины и Израиля доказывают, что дружба не знает границ и способна изменить мир.
пресс-служба БГТУ

Кроме того, в университете также есть студенты из других стран: Египта, Сирии, Гаити. Все они «активно себя проявляют».

Ведётся и дополнительная работа с преподавательским составом: так, заместители директоров институтов по работе с иностранными студентами проводят общие собрания и отвечают на возникающие вопросы. В университете функционирует и кабинет психологической помощи.

Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. В еврейской общине Белгорода уже отреагировали на войну в Израиле. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру. Также мы рассказывали, как работают со студентами из Израиля и Палестины в НИУ «БелГУ».

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