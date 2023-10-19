Дружба без границ: в БГТУ рассказали о взаимодействии студентов Израиля и Палестины

Длящийся уже много лет конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября вновь перешёл в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции, после чего боевики открыли огонь по городам Израиля. В еврейской общине Белгорода уже отреагировали на войну в Израиле. Подробнее об этом — в материале Бел.Ру. Также мы рассказывали, как работают со студентами из Израиля и Палестины в НИУ «БелГУ».