Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Нутрициолог рассказала белгородцам, какую еду стоит употреблять для похудения

Рыба, йогурт и фрукты: какая еда поможет белгородцам похудеть?

23 октября 2023, 11:32
Фото: 1MI

Нутрициолог рассказала белгородцам, какую еду стоит употреблять для похудения

После каждой физической активности необходимо есть, чтобы восстановить мышечную ткань и наполнить её питательными веществами, а также восполнить энергию и ускорить обмен веществ. Но какие продукты стоит употреблять, а какие лучше избегать? На эти вопросы ответила нутрициолог Алёна Костьян.

Спустя 30-40 минут после физнагрузок нужно поесть, чтобы восстановить энергию и улучшить гормональный фон. Отказываться от еды не стоит, потому что организм может забирать питательные вещества из мышц — еда необходима для их восстановления. При этом, нужно потреблять как белки, так жиры и углеводы. Итак, что же стоит есть после тренировки для похудения? В этот перечень входят:

  1. Любые фрукты. Например, грейпфрут, яблоко или гранат ускорят обмен веществ, восполнят дефицит железа и укрепят иммунитет;
  2. Йогурт. Стоит выбирать натуральный продукт с небольшим содержанием жира. Баночка весом 150 грамм содержит 25% суточной нормы потребления калия, магния и кальция;
  3. Овощи. С ними можно приготовить салат или запеканку;
  4. Постное мясо. Можно отварить или запечь кусок курицы или индейки;
  5. Рыба. Много белка и мало жира содержится в тунце, лососе, форели, скумбрии.

Чтобы мышцы росли, после каждой тренировки необходимо употреблять богатую белком пищу. Например, яйца, творог, мясо и бобовые. В случае, если хочется сладкого, можно перекусить протеиновым батончиком.

В определённое время суток также нужно выбирать подходящую пищу. Например, после утренних тренировок лучше употреблять рисовую или овсяную каши, мюсли с сухофруктами, бананы, йогурт. Днём следует съесть нежирные продукты с высоким содержанием белка. Вечером или ночью можно приготовить лосося на пару, салат с тунцом, рыбные котлеты, гречневую кашу, либо съесть яйца или творог с фруктами.

Что категорически нельзя есть после тренировок, так это солёное, сладкое и жареное. Такая еда нарушит водно-солевой баланс, поднимет уровень инсулина и холестерина.

Средняя калорийность рациона для мужчин составляет от 1500 до 2300 ккал, а женщин — от 1200 до 2000 ккал. Об этом нутрициолог сообщила онлайн-журналу «Семья» от «Комсомольской правды».

Как трюки с зеркалом и недоминантной рукой помогут белгородцам похудеть?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 годуБразильский орех, свиные почки и тунец: Малышева назвала противораковые продуктыСок, печенье и йогурт: какими продуктами вредно кормить детей?
#Еда#Тренировка#Белгород#Похудение#Александра Склярова
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание
Сегодня, 12:47
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56