Рыба, йогурт и фрукты: какая еда поможет белгородцам похудеть?

Спустя 30-40 минут после физнагрузок нужно поесть, чтобы восстановить энергию и улучшить гормональный фон. Отказываться от еды не стоит, потому что организм может забирать питательные вещества из мышц — еда необходима для их восстановления. При этом, нужно потреблять как белки, так жиры и углеводы. Итак, что же стоит есть после тренировки для похудения? В этот перечень входят: