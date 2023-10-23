Рыба, йогурт и фрукты: какая еда поможет белгородцам похудеть?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Спустя 30-40 минут после физнагрузок нужно поесть, чтобы восстановить энергию и улучшить гормональный фон. Отказываться от еды не стоит, потому что организм может забирать питательные вещества из мышц — еда необходима для их восстановления. При этом, нужно потреблять как белки, так жиры и углеводы. Итак, что же стоит есть после тренировки для похудения? В этот перечень входят:
Чтобы мышцы росли, после каждой тренировки необходимо употреблять богатую белком пищу. Например, яйца, творог, мясо и бобовые. В случае, если хочется сладкого, можно перекусить протеиновым батончиком.
В определённое время суток также нужно выбирать подходящую пищу. Например, после утренних тренировок лучше употреблять рисовую или овсяную каши, мюсли с сухофруктами, бананы, йогурт. Днём следует съесть нежирные продукты с высоким содержанием белка. Вечером или ночью можно приготовить лосося на пару, салат с тунцом, рыбные котлеты, гречневую кашу, либо съесть яйца или творог с фруктами.
Что категорически нельзя есть после тренировок, так это солёное, сладкое и жареное. Такая еда нарушит водно-солевой баланс, поднимет уровень инсулина и холестерина.
Средняя калорийность рациона для мужчин составляет от 1500 до 2300 ккал, а женщин — от 1200 до 2000 ккал. Об этом нутрициолог сообщила онлайн-журналу «Семья» от «Комсомольской правды».