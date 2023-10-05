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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Врач назвала вредные для детей продукты

Сок, печенье и йогурт: какими продуктами вредно кормить детей?

5 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI

Врач назвала вредные для детей продукты

Самые вредные продукты для детей перечислила детский врач — диетолог Оксана Михалёва. В их число вошли сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки, пишут «Новые известия».
Сюжет
Дети

Одними из самых вредных являются сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки. Врач просит родителей всегда смотреть их состав. Продукцию с множеством непонятных добавок точно следует исключить из рациона, если ребёнок склонен к полноте, пишет издание со ссылкой на «Газету.ру».

Чаще всего в составе йогуртов, молочных коктейлей, сладких творожных масс и глазированных сырков содержится большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкусов и множество других добавок.

Вредными являются и сладкие напитки: вместо витаминов и клетчатки дети просто потребляют много калорий, которые не дают насыщения. А большое потребление фруктозы может привести к ожирению и диабету.

В готовых завтраках также содержится много «быстрых» калорий и сахара. Заменить их можно на каши или мюсли. Помимо этого, стоит воздержаться от печенья и сушек.

Врач посоветовала и полезные перекусы. Если ребёнку хочется сладкого, то можно предложить шоколад, мармелад или пломбир. Но и их не должно быть много. Ещё лучше заменить вредные продукты орехами, сухофруктами, свежими фруктами, овощами, блюдами из творога или бутербродом из зернового хлеба с сыром или натуральным мясом.

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#Дети#Продукты#Молочные продукты#Белгород#Сок#Печенье#Александра Склярова#Вредная еда
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