Сок, печенье и йогурт: какими продуктами вредно кормить детей?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Одними из самых вредных являются сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки. Врач просит родителей всегда смотреть их состав. Продукцию с множеством непонятных добавок точно следует исключить из рациона, если ребёнок склонен к полноте, пишет издание со ссылкой на «Газету.ру».
Чаще всего в составе йогуртов, молочных коктейлей, сладких творожных масс и глазированных сырков содержится большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкусов и множество других добавок.
Вредными являются и сладкие напитки: вместо витаминов и клетчатки дети просто потребляют много калорий, которые не дают насыщения. А большое потребление фруктозы может привести к ожирению и диабету.
В готовых завтраках также содержится много «быстрых» калорий и сахара. Заменить их можно на каши или мюсли. Помимо этого, стоит воздержаться от печенья и сушек.
Врач посоветовала и полезные перекусы. Если ребёнку хочется сладкого, то можно предложить шоколад, мармелад или пломбир. Но и их не должно быть много. Ещё лучше заменить вредные продукты орехами, сухофруктами, свежими фруктами, овощами, блюдами из творога или бутербродом из зернового хлеба с сыром или натуральным мясом.