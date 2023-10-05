Сок, печенье и йогурт: какими продуктами вредно кормить детей?

Врач посоветовала и полезные перекусы. Если ребёнку хочется сладкого, то можно предложить шоколад, мармелад или пломбир. Но и их не должно быть много. Ещё лучше заменить вредные продукты орехами, сухофруктами, свежими фруктами, овощами, блюдами из творога или бутербродом из зернового хлеба с сыром или натуральным мясом.