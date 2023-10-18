Как трюки с зеркалом и недоминантной рукой помогут белгородцам похудеть?

Обед напротив зеркала поможет белгородцам скинуть лишние килограммы

Тем, кто хочет начать чуть эффективнее худеть, предложили несколько несложных вариантов. В их числе приём пищи недоминантной рукой напротив зеркала. В чём эффективность этих оригинальных способов, объяснили в «МедикФорум» со ссылкой на врача-диетолога.