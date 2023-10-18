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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Обед напротив зеркала поможет белгородцам скинуть лишние килограммы

Как трюки с зеркалом и недоминантной рукой помогут белгородцам похудеть?

18 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI

Обед напротив зеркала поможет белгородцам скинуть лишние килограммы

Тем, кто хочет начать чуть эффективнее худеть, предложили несколько несложных вариантов. В их числе приём пищи недоминантной рукой напротив зеркала. В чём эффективность этих оригинальных способов, объяснили в «МедикФорум» со ссылкой на врача-диетолога.

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, как можно есть и худеть. Для этого, конечно, понадобится спорт и правильное питание, но нелишними окажутся и пара трюков.

Например, можно есть недоминантной рукой: если вы правша, то попробуйте взять прибор в левую руку. Такой способ поможет потреблять меньше еды и быстрее почувствовать насыщение.

Второй трюк предполагает потребление пищи перед зеркалом. Так, человек будет смотреть на своё отражение и есть больше здоровой пищи, нежели жирной. К такому выводу в ходе исследования пришли психологи.

В конце врач-диетолог снова подчеркнула, что, помимо выполнения мелких уловок, необходимо есть больше овощей, бобовые и цельнозерновые продукты, а также регулярно заниматься спортом.

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#Белгородская область#Врач#Белгород#Советы#Похудение#Александра Склярова#Диетолог
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