Как трюки с зеркалом и недоминантной рукой помогут белгородцам похудеть?

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, как можно есть и худеть. Для этого, конечно, понадобится спорт и правильное питание, но нелишними окажутся и пара трюков.
Например, можно есть недоминантной рукой: если вы правша, то попробуйте взять прибор в левую руку. Такой способ поможет потреблять меньше еды и быстрее почувствовать насыщение.
Второй трюк предполагает потребление пищи перед зеркалом. Так, человек будет смотреть на своё отражение и есть больше здоровой пищи, нежели жирной. К такому выводу в ходе исследования пришли психологи.
В конце врач-диетолог снова подчеркнула, что, помимо выполнения мелких уловок, необходимо есть больше овощей, бобовые и цельнозерновые продукты, а также регулярно заниматься спортом.