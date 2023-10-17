Почему люди часто болеют после отпуска в южных широтах: объяснение врача

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Он объяснил, что респираторные заболевания могут возникать из-за перепадов температур, так как многие люди сидят в кондиционированных помещениях и подвергают свой организм нагрузке. В результате иммунитет не успевает приспособиться к новым условиям, и возникает заболевание, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, по пути на юг туристы могут столкнуться с большим количеством людей и заразиться. Например, в гостиницах не всегда меняют фильтры в кондиционерах, поэтому они могут содержать большое количество бактерий и грибков. Когда кондиционер работает, эти микроорганизмы могут попасть в организм и вызвать инфекцию.
Врач отметил, что простуды, привезенные с моря и заразившиеся дома, могут отличаться от простуд, перенесенных ранее. Это связано с тем, что в разных местах есть разные штаммы вирусов и бактерий, к которым организм не привык. Поэтому возникают заболевания.
Орлов советует для профилактики простуды принимать витаминные препараты и адаптогены, которые помогут укрепить иммунитет. Он также подчеркивает, что необходимо продолжать отдыхать, чтобы справиться со стрессом и усталостью, но при этом следует принимать меры предосторожности.