Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Почему люди часто болеют после отпуска в южных широтах: объяснение врача

17 октября 2023, 08:58
Врач общей практики Игорь Орлов рассказал о причинах, по которым люди часто болеют после отдыха на южных курортах.

Он объяснил, что респираторные заболевания могут возникать из-за перепадов температур, так как многие люди сидят в кондиционированных помещениях и подвергают свой организм нагрузке. В результате иммунитет не успевает приспособиться к новым условиям, и возникает заболевание, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, по пути на юг туристы могут столкнуться с большим количеством людей и заразиться. Например, в гостиницах не всегда меняют фильтры в кондиционерах, поэтому они могут содержать большое количество бактерий и грибков. Когда кондиционер работает, эти микроорганизмы могут попасть в организм и вызвать инфекцию.

Врач отметил, что простуды, привезенные с моря и заразившиеся дома, могут отличаться от простуд, перенесенных ранее. Это связано с тем, что в разных местах есть разные штаммы вирусов и бактерий, к которым организм не привык. Поэтому возникают заболевания.

Орлов советует для профилактики простуды принимать витаминные препараты и адаптогены, которые помогут укрепить иммунитет. Он также подчеркивает, что необходимо продолжать отдыхать, чтобы справиться со стрессом и усталостью, но при этом следует принимать меры предосторожности.

Подпишитесь
Семьям погибших в Белгороде из-за событий, связанных с СВО, дадут деньги на похороны
Сегодня, 08:06
С декабря поезд из Белгорода в Москву будет в пути на два часа дольше
Сегодня, 13:32
Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело
Сегодня, 07:18
«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?
Сегодня, 13:03
В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО
Сегодня, 12:07
Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд
Сегодня, 07:04