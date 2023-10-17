Почему люди часто болеют после отпуска в южных широтах: объяснение врача

Кроме того, по пути на юг туристы могут столкнуться с большим количеством людей и заразиться. Например, в гостиницах не всегда меняют фильтры в кондиционерах, поэтому они могут содержать большое количество бактерий и грибков. Когда кондиционер работает, эти микроорганизмы могут попасть в организм и вызвать инфекцию.