Бразильский орех, свиные почки и тунец: Малышева назвала противораковые продукты

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Телеведущая и врач Елена Малышева и её коллега, иммунолог Андрей Продеус, в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказали россиянам, чем нужно питаться, чтобы не заболеть раком. Эксперты познакомили жителей страны с основным противораковым элементом.
Основным борцом с онкологией в организме специалисты назвали селен, пишет издание. Как отметил Продеус, низкий уровень данного микроэлемента увеличивает риск развития онкологии почти на 35%. Также врачи добавили, что медицинское сообщество внесло селен в список абсолютно необходимых для жизни микроэлементов ещё восемь лет назад.
Елена Малышева рассказала, какие продукты стоит есть, если необходимо пополнить запас селена. К ним относятся бразильский орех, свиные почки и тунец — именно в них содержится рекордное количество микроэлемента.
Эксперты советуют россиянам потреблять всего по одному ореху в день или по 20–50 граммов почек или тунца, чтобы поддерживать достаточный уровень селена.