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Бразильский орех, свиные почки и тунец: Малышева назвала противораковые продукты

Бразильский орех, свиные почки и тунец: Малышева назвала противораковые продукты

23 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала три главных продукта, которые помогут не заболеть раком. В них содержится достаточное количество селена, препятствующего развитию онкологии, пишет «Росбалт».

Телеведущая и врач Елена Малышева и её коллега, иммунолог Андрей Продеус, в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказали россиянам, чем нужно питаться, чтобы не заболеть раком. Эксперты познакомили жителей страны с основным противораковым элементом.

Основным борцом с онкологией в организме специалисты назвали селен, пишет издание. Как отметил Продеус, низкий уровень данного микроэлемента увеличивает риск развития онкологии почти на 35%. Также врачи добавили, что медицинское сообщество внесло селен в список абсолютно необходимых для жизни микроэлементов ещё восемь лет назад.

Елена Малышева рассказала, какие продукты стоит есть, если необходимо пополнить запас селена. К ним относятся бразильский орех, свиные почки и тунец — именно в них содержится рекордное количество микроэлемента.

Эксперты советуют россиянам потреблять всего по одному ореху в день или по 20–50 граммов почек или тунца, чтобы поддерживать достаточный уровень селена.

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#Медицина#Здоровье#Телевидение#Россия#Онкология#Рак#Наталья Корявых#Елена Малышева#Селен#Андрей Продеус
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