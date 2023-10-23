Бразильский орех, свиные почки и тунец: Малышева назвала противораковые продукты

Основным борцом с онкологией в организме специалисты назвали селен, пишет издание. Как отметил Продеус, низкий уровень данного микроэлемента увеличивает риск развития онкологии почти на 35%. Также врачи добавили, что медицинское сообщество внесло селен в список абсолютно необходимых для жизни микроэлементов ещё восемь лет назад.