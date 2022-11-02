При регулярном злоупотреблении солёной еды (колбаса, сыр, соления, снэки) организм перестаёт справляться с выведением натрия, что может привести к серьёзным заболеваниям. В Белгородской области нерационально питаются больше трети взрослого населения, порядка 64% из них чрезмерно употребляют соль, около 40% едят мало фруктов и овощей, ещё 72% не доедают рыбы и морепродуктов. 32% белгородцев проживают в сельской местности, где консервируют выращенные продукты с большим количеством соли.