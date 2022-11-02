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Белгородский врач рассказал об опасности солёной еды

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI

В Белгородской области нерационально питается треть взрослого населения

Чем грозит избыток соли в организме, рассказываем в нашем материале.

При регулярном злоупотреблении солёной еды (колбаса, сыр, соления, снэки) организм перестаёт справляться с выведением натрия, что может привести к серьёзным заболеваниям. В Белгородской области нерационально питаются больше трети взрослого населения, порядка 64% из них чрезмерно употребляют соль, около 40% едят мало фруктов и овощей, ещё 72% не доедают рыбы и морепродуктов. 32% белгородцев проживают в сельской местности, где консервируют выращенные продукты с большим количеством соли.

По словам врача общей практики областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексея Воротникова, больше половины случаев гипертензии связаны с употреблением соли. Натрий постепенно накапливается в организме, из-за чего происходит задержка жидкости. Кроме того, после приёма солёной еды человек начинает много пить, что ведёт к отёчности сосудов и клеток эпителия. Из-за спазмов сосудов в органы поступает меньше крови, возникает перегрузка сердечно-сосудистой системы. В результате — повышается артериальное давление.

По статистике примерно 80% взрослых, которые злоупотребляют солью, в конечном итоге становятся гипертониками. При этом ограничение поваренной соли всего на 2-2,5 грамма снижает в будущем риск инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, операций стентирования и шунтирования коронарных сосудов, а также сердечно-сосудистой смертности на треть.
Алексей Воротников

Врач подчёркивает, что поваренная соль жизненно необходима для работы организма. Но её употребление необходимо контролировать — в еду больше добавлять специй и пряностей, недосаливать еду, использовать йодированную или морскую соль. Также врач советует отказаться от курения, в день проходить по три километра, есть пять порций овощей и фруктов, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, избегать стрессов.

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#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область#Еда#Соль#Здоровье#Алина Харина
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