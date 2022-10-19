Завершают наш топ соки и кисломолочные продукты. Но это не значит, что они стоят на последнем месте в ряду натуральных антидепрессантов. Совсем наоборот. Известно, что большая часть нашего иммунитета располагается в кишечнике, именно там содержится около 80% иммунных клеток. Чтобы наши помощники чувствовали себя хорошо, нужны кисломолочные бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника. А находятся они в наших любимых кефире, ряженке, сметане, твороге. Причём не стоит брать обезжиренные продукты, лучше всего употреблять молочку средней жирности.