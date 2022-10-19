По словам доктора, первое место в антистрессовом рейтинге занимают каши. В зерновых крупах содержится много витаминов группы В. По статистике чаще всего депрессией страдают люди с дефицитом витамина В9, который известен как фолиевая кислота. Поэтому, съев на завтрак тарелочку свежей, только что приготовленной каши, можно сразу получить заряд бодрости.
Помните, как трудно оторваться от процесса поедания подсолнечных семечек? И это неслучайно. В них огромное количество витамина В, поэтому организм в это время получает большое удовольствие.
На третьем месте — сладенькое. Углеводы косвенным образом способствуют выработке серотонина — гормона удовольствия. Но простые углеводы, быстро повысив уровень сахара в крови, тем самым подняв нам настроение, действуют недолго. Вскоре уровень сахара упадёт, и наша рука сама собой потянется за второй порцией сладкого.
А вот белковые продукты, находящиеся на четвёртом месте, помогают преодолеть стресс без побочных эффектов. Рыба, кусочек курочки, свежие овощи, особенно приправленные оливковым, горчичным или кукурузным маслом, не только снимают стресс, но и благотворно влияют на организм. Утренние каши можно заменить бутербродом из цельнозернового хлеба со сливочным маслом — вкусно и полезно.
Особое место занимают фрукты, которые по природе своей являются антидепрессантами. Бананы, киви, авокадо, апельсины, лимоны повышают настроение. Не только вкус, но и запах цитрусовых способен создать праздничное настроение. Вспомните: только в квартире начинает пахнуть апельсинами, сразу появляется ощущение, что скоро Новый год. А он, как известно, должен принести новые радости и счастье.
Завершают наш топ соки и кисломолочные продукты. Но это не значит, что они стоят на последнем месте в ряду натуральных антидепрессантов. Совсем наоборот. Известно, что большая часть нашего иммунитета располагается в кишечнике, именно там содержится около 80% иммунных клеток. Чтобы наши помощники чувствовали себя хорошо, нужны кисломолочные бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника. А находятся они в наших любимых кефире, ряженке, сметане, твороге. Причём не стоит брать обезжиренные продукты, лучше всего употреблять молочку средней жирности.
И напоследок доктор рассказал, как с точки зрения диетологии может выглядеть антистрессовое меню. На завтрак — каша, бутерброд с сыром, зелёный чай. Прекрасно сочетается в обед рисовый супчик на первое с куриной грудкой и картофельным пюре на второе. А вот ужин следует сделать лёгким, например, рыба и салат из свежих овощей. Стакан кефира или йогурт перед сном завершает день.