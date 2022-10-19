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Белгородский врач-диетолог рассказал об антистрессовом меню

Вчера, 15:29
Фото: 1MI
Журналисты «Бел.Ру» попросили врача-диетолога областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Четверикова рассказать, какие продукты помогают преодолеть стресс и депрессивное состояние.
Фото: Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Каши

По словам доктора, первое место в антистрессовом рейтинге занимают каши. В зерновых крупах содержится много витаминов группы В. По статистике чаще всего депрессией страдают люди с дефицитом витамина В9, который известен как фолиевая кислота. Поэтому, съев на завтрак тарелочку свежей, только что приготовленной каши, можно сразу получить заряд бодрости.

Подсолнечные семечки

Помните, как трудно оторваться от процесса поедания подсолнечных семечек? И это неслучайно. В них огромное количество витамина В, поэтому организм в это время получает большое удовольствие.

Сладкое

На третьем месте — сладенькое. Углеводы косвенным образом способствуют выработке серотонина — гормона удовольствия. Но простые углеводы, быстро повысив уровень сахара в крови, тем самым подняв нам настроение, действуют недолго. Вскоре уровень сахара упадёт, и наша рука сама собой потянется за второй порцией сладкого.

Белковые продукты

А вот белковые продукты, находящиеся на четвёртом месте, помогают преодолеть стресс без побочных эффектов. Рыба, кусочек курочки, свежие овощи, особенно приправленные оливковым, горчичным или кукурузным маслом, не только снимают стресс, но и благотворно влияют на организм. Утренние каши можно заменить бутербродом из цельнозернового хлеба со сливочным маслом — вкусно и полезно.

Фрукты

Особое место занимают фрукты, которые по природе своей являются антидепрессантами. Бананы, киви, авокадо, апельсины, лимоны повышают настроение. Не только вкус, но и запах цитрусовых способен создать праздничное настроение. Вспомните: только в квартире начинает пахнуть апельсинами, сразу появляется ощущение, что скоро Новый год. А он, как известно, должен принести новые радости и счастье.

Сок и кисломолочные продукты

Завершают наш топ соки и кисломолочные продукты. Но это не значит, что они стоят на последнем месте в ряду натуральных антидепрессантов. Совсем наоборот. Известно, что большая часть нашего иммунитета располагается в кишечнике, именно там содержится около 80% иммунных клеток. Чтобы наши помощники чувствовали себя хорошо, нужны кисломолочные бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника. А находятся они в наших любимых кефире, ряженке, сметане, твороге. Причём не стоит брать обезжиренные продукты, лучше всего употреблять молочку средней жирности.

Антистрессовое меню

И напоследок доктор рассказал, как с точки зрения диетологии может выглядеть антистрессовое меню. На завтрак — каша, бутерброд с сыром, зелёный чай. Прекрасно сочетается в обед рисовый супчик на первое с куриной грудкой и картофельным пюре на второе. А вот ужин следует сделать лёгким, например, рыба и салат из свежих овощей. Стакан кефира или йогурт перед сном завершает день.

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