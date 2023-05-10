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Белгородский врач назвала причины роста заболеваемости сифилисом и ВИЧ в России

10 мая 2023, 15:07
Фото: 1MI
В России в первом квартале года резко выросло количество случаев заражения социально значимыми заболеваниями. Речь о ВИЧ, сифилисе и туберкулёзе. Специалист объяснила, с чем это связано.

Врач-дерматовенеролог областного кожвендиспансера Оксана Краснопёрова объяснила причины роста заболеваемости ВИЧ, сифилисом, туберкулёзом. Число заболеваний ВИЧ и гонококковой инфекцией выросло на 20%, а сифилисом — на 71%.

Краснопёрова рассказала, что колебания роста и спада характерны для всех инфекционных заболеваний и происходят они примерно раз в 15 лет. Влияет на заболеваемость и текущая ситуация, в частности, большое количество мигрантов.

Также врач уточнила, что сифилис зачастую протекает в скрытой форме и находят его при медицинских обследованиях. Интересно, что после перенесённого сифилиса появляются определённые антитела, но это не значит, что заразиться повторно нельзя.

Опасность воспалительного процесса заключается в том, что человек может о нём и не знать. А ведь заболевание может привести к бесплодию или простатиту и ряду других неприятных последствий.

К таким же заболеванием относится ВПЧ (вирус папилломы человека), особенно у женщин — он может вызвать рак шейки матки. Лекарства от вируса пока нет, врачи лечат лишь последствия вмешательства инфекции. Однако от неё есть прививка, которую можно делать с девяти лет.

Эксперт напомнила, что заболевания, передающиеся половым путем, точно такие же болезни, как и все остальные. Любой может ими заболеть, поэтому не стоит стесняться обращаться к врачу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Врач#Медицина#Эксперт#ЗППП#Вич#Сифилис
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