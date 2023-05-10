Белгородский врач назвала причины роста заболеваемости сифилисом и ВИЧ в России

К таким же заболеванием относится ВПЧ (вирус папилломы человека), особенно у женщин — он может вызвать рак шейки матки. Лекарства от вируса пока нет, врачи лечат лишь последствия вмешательства инфекции. Однако от неё есть прививка, которую можно делать с девяти лет.