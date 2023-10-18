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«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 году

«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 году

18 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI
В следующем году сильнее всех остальных повезёт Водолеям, рассказала астролог Василиса Володина. Год Зелёного Деревянного Дракона окажется наиболее продуктивным для представителей этого знака зодиака, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина рассказала, кому в 2024 году будет сопутствовать удача. Год Зелёного Деревянного Дракона окажется очень продуктивным для Водолеев. Людей, рождённых под этим знаком, ожидает белая полоса.

Как заявила Володина, Дракон симпатизирует представителям знака Водолея за свойственную им творческую энергию, поэтому поможет в любых начинаниях. В начале года у них будет благоприятный период для карьерного роста, реализации проектов и идей для развития бизнеса. К лету Водолеи смогут существенно увеличить свой доход, пишет портал.

Начало осени астрологи назвали временем перемен в личной жизни. Вероятно, в этот период Водолеи смогут встретить свою любовь, а ещё исполнить своё желание или осуществить мечту.

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#Общество#Россия#Наталья Корявых#Гороскоп#Водолей#Астролог#Василиса Володина
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