«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 году

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Астролог Василиса Володина рассказала, кому в 2024 году будет сопутствовать удача. Год Зелёного Деревянного Дракона окажется очень продуктивным для Водолеев. Людей, рождённых под этим знаком, ожидает белая полоса.
Как заявила Володина, Дракон симпатизирует представителям знака Водолея за свойственную им творческую энергию, поэтому поможет в любых начинаниях. В начале года у них будет благоприятный период для карьерного роста, реализации проектов и идей для развития бизнеса. К лету Водолеи смогут существенно увеличить свой доход, пишет портал.
Начало осени астрологи назвали временем перемен в личной жизни. Вероятно, в этот период Водолеи смогут встретить свою любовь, а ещё исполнить своё желание или осуществить мечту.