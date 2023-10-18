«Белая полоса» от астролога: кому больше всех повезёт в 2024 году

Как заявила Володина, Дракон симпатизирует представителям знака Водолея за свойственную им творческую энергию, поэтому поможет в любых начинаниях. В начале года у них будет благоприятный период для карьерного роста, реализации проектов и идей для развития бизнеса. К лету Водолеи смогут существенно увеличить свой доход, пишет портал.