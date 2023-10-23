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Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

МО РФ отчиталось об очередном сбитом над Белгородской областью БПЛА

Над Белгородской областью сработала ПВО. Сбит украинский беспилотник

23 октября 2023, 13:46
Фото: Midjourney

МО РФ отчиталось об очередном сбитом над Белгородской областью БПЛА

В Минобороны РФ сообщили о летательном аппарате, который на территории региона сбила система ПВО. Это произошло в районе 15:15 по мск.
Сюжет
Пво

Стало известно об очередном беспилотнике, который сбили над территорией Белгородской области. О попытке атаковать регион сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, инцидент произошёл 23 октября в районе 15:15.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняют в Telegram-канале МО РФ.

Как сообщается, летательный аппарат сбили дежурные средства ПВО. Есть ли какие-то последствия после работы противовоздушной обороны, в ведомстве не рассказали.

Напомним, накануне Белгородская область также подверглась атаке беспилотников. Один из них сбили в районе села Задельное в Яковлевском горокруге. Нескольким другим БПЛА удалось сбросить взрывные устройства в других населённых пунктах.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Приграничье
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