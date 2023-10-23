Над Белгородской областью сработала ПВО. Сбит украинский беспилотник

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Стало известно об очередном беспилотнике, который сбили над территорией Белгородской области. О попытке атаковать регион сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, инцидент произошёл 23 октября в районе 15:15.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняют в Telegram-канале МО РФ.
Как сообщается, летательный аппарат сбили дежурные средства ПВО. Есть ли какие-то последствия после работы противовоздушной обороны, в ведомстве не рассказали.
Напомним, накануне Белгородская область также подверглась атаке беспилотников. Один из них сбили в районе села Задельное в Яковлевском горокруге. Нескольким другим БПЛА удалось сбросить взрывные устройства в других населённых пунктах.