Раненая и погибший: семейная пара пошла за грибами, но подорвалась на мине

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По известным данным, инцидент произошёл недалеко от села Новый Ропск Климовского района Брянской области. 68-летний Николай и 62-летняя Валентина приехали в лес, чтобы собрать грибы, но подошли слишком близко к государственной границе — до неё оставался километр. Мужчина не заметил мину, наступил и случился взрыв. Пенсионер погиб на месте, а его жена получила тяжёлые осколочные ранения.
Погибший всю жизнь проработал механизатором в местном колхозе. У семейной пары есть двое взрослых сыновей.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал о подобном случае в Белгородской области. По их данным, 1 октября рядом с границей подорвался автомобиль с двумя рабочими. Однако позже эта информация не нашла подтверждения.