Раненая и погибший: семейная пара пошла за грибами, но подорвалась на мине

По известным данным, инцидент произошёл недалеко от села Новый Ропск Климовского района Брянской области. 68-летний Николай и 62-летняя Валентина приехали в лес, чтобы собрать грибы, но подошли слишком близко к государственной границе — до неё оставался километр. Мужчина не заметил мину, наступил и случился взрыв. Пенсионер погиб на месте, а его жена получила тяжёлые осколочные ранения.