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Семейная пара подорвалась на мине в приграничье

Раненая и погибший: семейная пара пошла за грибами, но подорвалась на мине

19 октября 2023, 13:35
Фото: 1MI

Семейная пара подорвалась на мине в приграничье

Жители Брянской области пошли в лес за грибами, но подошли слишком близкое к границе, где и подорвались на мине. Мужчина погиб, его жена получила осколочные ранения. Об этом сообщили «Брянские новости» со ссылкой на «Осторожно, новости».
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Мина

По известным данным, инцидент произошёл недалеко от села Новый Ропск Климовского района Брянской области. 68-летний Николай и 62-летняя Валентина приехали в лес, чтобы собрать грибы, но подошли слишком близко к государственной границе — до неё оставался километр. Мужчина не заметил мину, наступил и случился взрыв. Пенсионер погиб на месте, а его жена получила тяжёлые осколочные ранения.

Погибший всю жизнь проработал механизатором в местном колхозе. У семейной пары есть двое взрослых сыновей.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал о подобном случае в Белгородской области. По их данным, 1 октября рядом с границей подорвался автомобиль с двумя рабочими. Однако позже эта информация не нашла подтверждения.

Автомобиль с рабочими подорвался на мине в Белгородской области
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