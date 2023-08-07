Комбайн подорвался на мине в Белгородской области: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Комбайн подорвался на мине во время сбора пшеницы в Белгородской области. По информации источника, произошло это в районе Козинки в Грайворонском горокруге 6 августа. Пострадали два человека.
Комбайн наехал на мину — машина уничтожена. Ранения получили двое мужчин. Это сотрудники местного предприятия, которые в тот момент занимались сбором пшеницы.
50-летний комбайнёр получил различные травмы лица и тела. 54-летний механизатор получил травмы конечностей, живота и глаз. Обоих пострадавших положили в больницу.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Новопетровка в Валуйском горокруге. После обстрела вспыхнул гараж, осколками посекло фасад и выбило окна в частном доме. Среди местных жителей никто не пострадал.
До этого под обстрел со стороны Украины попала окраина посёлка Красное в Шебекинском округе. Ранения получил комбайнёр — он работал в поле.