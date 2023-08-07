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Комбайн подорвался на мине в Белгородской области: есть пострадавшие

7 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI

Двое белгородцев пострадали из-за подрыва комбайна на мине

Происшествие случилось в районе Козинки в Грайворонском горокруге. Мужчины получили различные ранения. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», официальных комментариев по ситуации пока не было.
Сюжет
СВО

Комбайн подорвался на мине во время сбора пшеницы в Белгородской области. По информации источника, произошло это в районе Козинки в Грайворонском горокруге 6 августа. Пострадали два человека.

Комбайн наехал на мину — машина уничтожена. Ранения получили двое мужчин. Это сотрудники местного предприятия, которые в тот момент занимались сбором пшеницы.

50-летний комбайнёр получил различные травмы лица и тела. 54-летний механизатор получил травмы конечностей, живота и глаз. Обоих пострадавших положили в больницу.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Новопетровка в Валуйском горокруге. После обстрела вспыхнул гараж, осколками посекло фасад и выбило окна в частном доме. Среди местных жителей никто не пострадал.

До этого под обстрел со стороны Украины попала окраина посёлка Красное в Шебекинском округе. Ранения получил комбайнёр — он работал в поле.

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#Уборка пшеницы#Пострадавшие#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#СВО#Происшествия#Мина#Комбайн#Предприятие#Наталья Корявых
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