Простые углеводы и дефицит витаминов: из-за чего белгородки быстро стареют?

Почему после 30 лет молодость так стремительно уходит? Вопрос, который интересует многих женщин, беспокоящихся о своей красоте, здоровье и молодости. Ответ на него попробовала дать врач Диляра Лебедева: она объяснила, по каким причинам это происходит.