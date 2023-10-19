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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Врач объяснила белгородкам, с чем связано быстрое старение

Простые углеводы и дефицит витаминов: из-за чего белгородки быстро стареют?

19 октября 2023, 10:39
Фото: Midjourney

Врач объяснила белгородкам, с чем связано быстрое старение

Портал МедикФорум пообщался с врачом Дилярой Лебедевой и выяснил, почему женщины после 30 лет начинают стремительно стареть. По экспертному мнению, связан уход молодости и здоровья с тремя причинами.

Почему после 30 лет молодость так стремительно уходит? Вопрос, который интересует многих женщин, беспокоящихся о своей красоте, здоровье и молодости. Ответ на него попробовала дать врач Диляра Лебедева: она объяснила, по каким причинам это происходит.

Так, по её мнению, женщины зачастую не обращают внимание на дефицит витаминов и микроэлементов в организме, содержание которых необходимо контролировать. Иначе в работе важных систем начнутся сбои. Решить проблему достаточно легко: минимизировать потребление простых углеводов и разнообразить свой рацион.

Также следует следить за своим гормональным фоном, проверять щитовидную железу, надпочечники и яичники. И, конечно, куда без спорта: регулярные физические нагрузки должны присутствовать в жизни каждого человека. Без развитой и крепкой мышечной массы обратить старение будет нельзя.

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