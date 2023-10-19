Простые углеводы и дефицит витаминов: из-за чего белгородки быстро стареют?

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Почему после 30 лет молодость так стремительно уходит? Вопрос, который интересует многих женщин, беспокоящихся о своей красоте, здоровье и молодости. Ответ на него попробовала дать врач Диляра Лебедева: она объяснила, по каким причинам это происходит.
Так, по её мнению, женщины зачастую не обращают внимание на дефицит витаминов и микроэлементов в организме, содержание которых необходимо контролировать. Иначе в работе важных систем начнутся сбои. Решить проблему достаточно легко: минимизировать потребление простых углеводов и разнообразить свой рацион.
Также следует следить за своим гормональным фоном, проверять щитовидную железу, надпочечники и яичники. И, конечно, куда без спорта: регулярные физические нагрузки должны присутствовать в жизни каждого человека. Без развитой и крепкой мышечной массы обратить старение будет нельзя.