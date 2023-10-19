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Врачи больницы под Белгородом не выполнили план и остались без доплат

«План не выполнили»: врачей больницы под Белгородом лишили стимулирующих выплат

19 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI

Врачи больницы под Белгородом не выполнили план и остались без доплат

Один из белгородцев обратился к главе региона с вопросом, почему работников Томаровской районной больницы лишили заработной платы. Оказалось, что врачам выплатили зарплату, но оставили без стимулирующих выплат. В чём причина такого поступка, объяснил Вячеслав Гладков.

Местный житель обратился к главе региона Вячеславу Гладкову во время вечернего прямого эфира. Мужчина попросил решить возникшую в Томаровской районной больнице проблему: там, по его словам, работники остались без заработной платы.

Губернатор сообщил, что зарплату врачам выплатили, но они остались без стимулирующих выплат. Однако без дополнительных средств работники остались не просто так: план работы по диспансеризации оказался не выполнен.

Не выполнен план работы по диспансеризации, поэтому стимулирующих выплат не было. В пятницу министр здравоохранения Андрей Иконников встретится с коллективом больницы и главным врачом, разберётся в ситуации. Попробует найти пути решения, чтобы подобная ситуация не возникала в будущем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор добавил, что заработная плата врачей зависит от выполнения некоторых показателей. Если их не выполнять, то и стимулирующих выплат не будет.

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#Белгородская область#Врачи#Выплата#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Белгородские врачи
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