«План не выполнили»: врачей больницы под Белгородом лишили стимулирующих выплат

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Местный житель обратился к главе региона Вячеславу Гладкову во время вечернего прямого эфира. Мужчина попросил решить возникшую в Томаровской районной больнице проблему: там, по его словам, работники остались без заработной платы.
Губернатор сообщил, что зарплату врачам выплатили, но они остались без стимулирующих выплат. Однако без дополнительных средств работники остались не просто так: план работы по диспансеризации оказался не выполнен.
Не выполнен план работы по диспансеризации, поэтому стимулирующих выплат не было. В пятницу министр здравоохранения Андрей Иконников встретится с коллективом больницы и главным врачом, разберётся в ситуации. Попробует найти пути решения, чтобы подобная ситуация не возникала в будущем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор добавил, что заработная плата врачей зависит от выполнения некоторых показателей. Если их не выполнять, то и стимулирующих выплат не будет.