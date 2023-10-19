Лекция о Пелевине, стендап и раздача собак: куда пойти в Белгороде на этих выходных?

Что будет: в караоке-клубе Белгорода состоится интеллектуальная битва на знание музыки различных жанров. Участники пройдут на протяжении семи туров будут отвечать на вопросы на музыкальную тематику, получат призы и хорошо проведут время на вечеринке. Для участия в игре необходимо создать команду от двух до 12 человек, придумать название и зарегистрироваться у организатора.