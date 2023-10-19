Лекция о Пелевине, стендап и раздача собак: куда пойти в Белгороде на этих выходных?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Где: Белгородская галерея фотоискусства имени В. А. Собровина;
Когда: 18:00.
Что будет: вечером в последний рабочий день для белгородцев откроется фотовыставка молодого автора Валентина Громова «Время и место». В первый день мероприятия белгородцы смогут не только посмотреть на работы мужчины, но и познакомиться с ним и задать несколько вопросов.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+
Где: культурно-образовательное пространство «Мануфактура»;
Когда: 19:00.
Что будет: для белгородцев выступят лучшие джазовые музыканты. Всем желающим послушать в пятницу вечером джаз необходимо заранее приобрести билет.
Стоимость: 300-400 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Где: Белгородская филармония;
Когда: с 19:00 до 20:30.
Что будет: для желающих культурно просветиться белгородцев в пятницу пройдёт концерт. Выступят как народные и заслуженные артисты, так и симфонический оркестр.
Стоимость: от 350 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Где: Белгородская государственная универсальная научная библиотека;
Когда: 14:00.
Что будет: в преддверии выхода новой книги современного российского автора, научная библиотека проведёт познакомит белгородцев с творчеством и биографией Пелевина. Спикером выступит Елена Шерстюкова, доцент НИУ «БелГУ».
Стоимость: бесплатно
Возрастное ограничение: 16+
Где: караоке-клуб «Малахит»;
Когда: с 17:00 до 20:00.
Что будет: в караоке-клубе Белгорода состоится интеллектуальная битва на знание музыки различных жанров. Участники пройдут на протяжении семи туров будут отвечать на вопросы на музыкальную тематику, получат призы и хорошо проведут время на вечеринке. Для участия в игре необходимо создать команду от двух до 12 человек, придумать название и зарегистрироваться у организатора.
Стоимость: 400 рублей с человека.
Возрастное ограничение: 18+
Где: площадка у КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: с 11:00 до 15:00.
Что будет: организаторы ждут всех жителей региона: кто-то может взять четвероногого друга домой, а другие могут просто погладить ласковых собачек и принести им корм, игрушки, подстилки и многое другое. Волонтёры привезут 30 питомцев из пансионата временного содержания животных. Каждый пушистый друг привит, здоров, социализирован и адаптирован к домашней жизни.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+
Где: Белгород, Народный бульвар, 70, 4 этаж, офис 416;
Когда: 13:30.
Что будет: специально для вовлечения детей в программирование в международной компьютерной академии ТОР проведут несколько мастер-классов. Например, в эту субботу состоится IT-квест, во время которого юным белгородцам помогут создать свою 3D-игру, раскроют секреты создания игр и расскажут о необходимых для этого инструментах. Для участия необходима регистрация.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: дети от 9 до 14 лет.
Где: культурно-образовательное пространство «Мануфактура»;
Когда: 20:30.
Что будет: посмеяться от шуток белгородских стендаперов можно будет в субботу вечером.
Стоимость: 200 рублей на входе.
Возрастное ограничение: 18+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: 12:00.
Что будет: белгородский фотограф Алексей Кайдалов расскажет об основных приёмах раскрепощения, о том, как передать эмоции в кадре, как импровизировать и фотографироваться в различных образах. После теории жители смогут применить полученные знания на практике: их ждёт экспресс-фотосессия.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: 18:00
Что будет: основатель проекта «Сейчас», наставник, специалист в области развития человека Дмитрий Фадеев вместе с участниками разберёт реальные проблемы, найдёт пути их решения и научится не терять мотивацию. При этом, жители научатся выходить из зоны комфорта и преодолевать свои страхи.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+