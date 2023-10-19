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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Лекция о Пелевине, стендап и раздача собак: куда пойти в Белгороде на этих выходных?

Лекция о Пелевине, стендап и раздача собак: куда пойти в Белгороде на этих выходных?

19 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Куда белгородцы смогут сходить в эти выходные? Мастер-классы, лекции, музыкальный квиз и многое другое ждёт жителей с 20 по 22 октября. Редакция Бел.Ру подготовила афишу выходного дня.
Сюжет
Афиша

Пятница, 20 октября

Фотовыставка «Время и место»

Где: Белгородская галерея фотоискусства имени В. А. Собровина;

Когда: 18:00.

Что будет: вечером в последний рабочий день для белгородцев откроется фотовыставка молодого автора Валентина Громова «Время и место». В первый день мероприятия белгородцы смогут не только посмотреть на работы мужчины, но и познакомиться с ним и задать несколько вопросов.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+

Джазовый вечер Fresh & Jazzy

Где: культурно-образовательное пространство «Мануфактура»;

Когда: 19:00.

Что будет: для белгородцев выступят лучшие джазовые музыканты. Всем желающим послушать в пятницу вечером джаз необходимо заранее приобрести билет.

Стоимость: 300-400 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Концерт «Вагнер. Верди. Опера»

Где: Белгородская филармония;

Когда: с 19:00 до 20:30.

Что будет: для желающих культурно просветиться белгородцев в пятницу пройдёт концерт. Выступят как народные и заслуженные артисты, так и симфонический оркестр.

Стоимость: от 350 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Фотография с выступленияФотография с выступления
Фотография с выступления
Фото: группа ВК "Белгородская филармония"
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Суббота, 21 октября

Лекция «Виктор Пелевин — летописец эпохи и актуальный философ»

Где: Белгородская государственная универсальная научная библиотека;

Когда: 14:00.

Что будет: в преддверии выхода новой книги современного российского автора, научная библиотека проведёт познакомит белгородцев с творчеством и биографией Пелевина. Спикером выступит Елена Шерстюкова, доцент НИУ «БелГУ».

Стоимость: бесплатно

Возрастное ограничение: 16+

Музыкальный квиз Freddieshow

Где: караоке-клуб «Малахит»;

Когда: с 17:00 до 20:00.

Что будет: в караоке-клубе Белгорода состоится интеллектуальная битва на знание музыки различных жанров. Участники пройдут на протяжении семи туров будут отвечать на вопросы на музыкальную тематику, получат призы и хорошо проведут время на вечеринке. Для участия в игре необходимо создать команду от двух до 12 человек, придумать название и зарегистрироваться у организатора.

Стоимость: 400 рублей с человека.

Возрастное ограничение: 18+

Фотография с музыкального квизаФотография с музыкального квиза
Фотография с музыкального квиза
Фото: группа ВК "Freddieshow в Белгороде | Музыкальный квиз"

Выставка-раздача «Пойдём домой»

Где: площадка у КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: с 11:00 до 15:00.

Что будет: организаторы ждут всех жителей региона: кто-то может взять четвероногого друга домой, а другие могут просто погладить ласковых собачек и принести им корм, игрушки, подстилки и многое другое. Волонтёры привезут 30 питомцев из пансионата временного содержания животных. Каждый пушистый друг привит, здоров, социализирован и адаптирован к домашней жизни.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+

IT-квест «Создай свою 3D-игру»

Где: Белгород, Народный бульвар, 70, 4 этаж, офис 416;

Когда: 13:30.

Что будет: специально для вовлечения детей в программирование в международной компьютерной академии ТОР проведут несколько мастер-классов. Например, в эту субботу состоится IT-квест, во время которого юным белгородцам помогут создать свою 3D-игру, раскроют секреты создания игр и расскажут о необходимых для этого инструментах. Для участия необходима регистрация.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: дети от 9 до 14 лет.

Концерт стендаперов

Где: культурно-образовательное пространство «Мануфактура»;

Когда: 20:30.

Что будет: посмеяться от шуток белгородских стендаперов можно будет в субботу вечером.

Стоимость: 200 рублей на входе.

Возрастное ограничение: 18+

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Воскресенье, 22 октября

Мастер-класс по фотопозированию

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: 12:00.

Что будет: белгородский фотограф Алексей Кайдалов расскажет об основных приёмах раскрепощения, о том, как передать эмоции в кадре, как импровизировать и фотографироваться в различных образах. После теории жители смогут применить полученные знания на практике: их ждёт экспресс-фотосессия.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+

Лекция-практикум «Комплексная система развития личности»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: 18:00

Что будет: основатель проекта «Сейчас», наставник, специалист в области развития человека Дмитрий Фадеев вместе с участниками разберёт реальные проблемы, найдёт пути их решения и научится не терять мотивацию. При этом, жители научатся выходить из зоны комфорта и преодолевать свои страхи.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+

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#Белгородская область#Афиша#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
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