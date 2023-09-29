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Книжный фестиваль «Белогорье» стартовал в регионе

Перформанс к 130-летию Маяковского и мастер-классы: стартовал фестиваль «Белогорье»

29 сентября 2023, 10:39
Фото: 1MI

Книжный фестиваль «Белогорье» стартовал в регионе

Открытие мероприятия состоялось в пятницу, 28 сентября. Белгородцы смогут посетить мастер-классы, послушать лекции и сходить на экскурсии. О фестивале рассказали в региональном правительстве.

С 28 по 30 сентября в Белгородской области пройдёт VII книжный фестиваль «Белогорье». Торжественное открытие мероприятия уже состоялось в концертном зале Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК).

Во время церемонии открытия наградили победителей областного конкурса «Лучшая книга Белгородской области»: жюри отдало первое место книге «Начало великого победоносного марша. К 80-летию освобождения Белгорода».

Посетителям Белгородской научной библиотеки представят продукции региональных издательств и покажут монеты по мотивам сказок «Путешествие в детство». В рамках мероприятия состоится премьера моноспектакля по произведениям Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

В драмтеатре белгородцам покажут постановки, а художница Рената Филимонова проведёт творческую встречу с экскурсией по её персональной выставке картин и устроит мастер-класс по рисованию.

Кроме этого, в рамках фестиваля покажут футуристический перфоманс к 130-летию Владимира Маяковского, проведут множество мастер-классов и организуют экскурсии и встречи с белгородскими писателями, журналистами и кинодраматургами.

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