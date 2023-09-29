Перформанс к 130-летию Маяковского и мастер-классы: стартовал фестиваль «Белогорье»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
С 28 по 30 сентября в Белгородской области пройдёт VII книжный фестиваль «Белогорье». Торжественное открытие мероприятия уже состоялось в концертном зале Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК).
Во время церемонии открытия наградили победителей областного конкурса «Лучшая книга Белгородской области»: жюри отдало первое место книге «Начало великого победоносного марша. К 80-летию освобождения Белгорода».
Посетителям Белгородской научной библиотеки представят продукции региональных издательств и покажут монеты по мотивам сказок «Путешествие в детство». В рамках мероприятия состоится премьера моноспектакля по произведениям Александра Пушкина «Маленькие трагедии».
В драмтеатре белгородцам покажут постановки, а художница Рената Филимонова проведёт творческую встречу с экскурсией по её персональной выставке картин и устроит мастер-класс по рисованию.
Кроме этого, в рамках фестиваля покажут футуристический перфоманс к 130-летию Владимира Маяковского, проведут множество мастер-классов и организуют экскурсии и встречи с белгородскими писателями, журналистами и кинодраматургами.
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