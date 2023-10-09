Какой будет погода в октябре в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По данным белгородских синоптиков, средняя многолетняя температура воздуха (норма) в октябре в Белгородской области составляет +7,4 °С. Самый жаркий октябрь был в 2020 году. Тогда фактическая среднемесячная температура воздуха достигла +11,7 °С. А самый холодный октябрь зафиксировали в 1976 году, когда фактическая среднемесячная температура воздуха составила 1,4 °С.
При этом за все годы наблюдений максимальную температуру воздуха в октябре зарегистрировали в 1999 году, когда столбики термометра показали +27,5 °С. А исторический минимум зафиксировали в 1976 году. Тогда температура воздуха опустилась до -10,9 °С.
По данным Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в октябре 2023 года на территории Белгородской области ожидается на шесть градусов выше нормы.
Также на территории региона прогнозируется выпадение 90% осадков от нормы (норма 46 мм).
Самый дождливый октябрь в Белгороде с количеством осадков 130,4 мм наблюдался в 1960 году. Тогда выпало 283% от нормы. А самый засушливый октябрь (2,9 мм) был в 2021 году. Тогда выпало 6% осадков от нормы.