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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Белгородские синоптики рассказали о погоде в октябре

Какой будет погода в октябре в Белгородской области

9 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI

Белгородские синоптики рассказали о погоде в октябре

На территории региона среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается на шесть градусов выше нормы. Прогнозно, выпадет 90% осадков от нормы. Подробнее Бел.Ру рассказали в региональном Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

По данным белгородских синоптиков, средняя многолетняя температура воздуха (норма) в октябре в Белгородской области составляет +7,4 °С. Самый жаркий октябрь был в 2020 году. Тогда фактическая среднемесячная температура воздуха достигла +11,7 °С. А самый холодный октябрь зафиксировали в 1976 году, когда фактическая среднемесячная температура воздуха составила 1,4 °С.

При этом за все годы наблюдений максимальную температуру воздуха в октябре зарегистрировали в 1999 году, когда столбики термометра показали +27,5 °С. А исторический минимум зафиксировали в 1976 году. Тогда температура воздуха опустилась до -10,9 °С.

По данным Гидрометцентра России среднемесячная температура воздуха в октябре 2023 года на территории Белгородской области ожидается на шесть градусов выше нормы.

Также на территории региона прогнозируется выпадение 90% осадков от нормы (норма 46 мм).

Самый дождливый октябрь в Белгороде с количеством осадков 130,4 мм наблюдался в 1960 году. Тогда выпало 283% от нормы. А самый засушливый октябрь (2,9 мм) был в 2021 году. Тогда выпало 6% осадков от нормы.

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