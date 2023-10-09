Какой будет погода в октябре в Белгородской области

При этом за все годы наблюдений максимальную температуру воздуха в октябре зарегистрировали в 1999 году, когда столбики термометра показали +27,5 °С. А исторический минимум зафиксировали в 1976 году. Тогда температура воздуха опустилась до -10,9 °С.