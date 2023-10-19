Кто нашёл, того и кресло: белгородец забрал себе брошенное на заправке детское кресло

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По предварительным данным, житель Белгорода забыл на одной из заправок детское кресло. Когда он вспомнил о нём и вернулся, кресла уже не было. Информацию о пропаже белгородец опубликовал в соцсетях, там сотрудники правоохранительных органов и узнали о краже.
Проведя проверку, полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался житель Белгорода 1983 года рождения. Мужчина рассказал, что увидел автокресло, подумал, что оно брошено, и решил забрать себе. Белгородец уверяет, что не собирался красть чужое имущество.
Правоохранители вернули детское кресло его владельцу и продолжили по данному факту проверку.