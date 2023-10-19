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Белгородец нашёл на заправке «брошенное» детское кресло и забрал себе

Кто нашёл, того и кресло: белгородец забрал себе брошенное на заправке детское кресло

19 октября 2023, 13:48
Фото: 1MI

Белгородец нашёл на заправке «брошенное» детское кресло и забрал себе

Сотрудники отдела полиции №1 по Белгороду в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публикацию о пропаже детского автокресла. Мужчина сообщал, что забыл имущество на заправке, а когда вернулся, его на месте уже не было. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, житель Белгорода забыл на одной из заправок детское кресло. Когда он вспомнил о нём и вернулся, кресла уже не было. Информацию о пропаже белгородец опубликовал в соцсетях, там сотрудники правоохранительных органов и узнали о краже.

Проведя проверку, полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался житель Белгорода 1983 года рождения. Мужчина рассказал, что увидел автокресло, подумал, что оно брошено, и решил забрать себе. Белгородец уверяет, что не собирался красть чужое имущество.

Правоохранители вернули детское кресло его владельцу и продолжили по данному факту проверку.

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#Детское кресло#Белгород#Кресло#Александра Склярова
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