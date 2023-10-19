Кто нашёл, того и кресло: белгородец забрал себе брошенное на заправке детское кресло

По предварительным данным, житель Белгорода забыл на одной из заправок детское кресло. Когда он вспомнил о нём и вернулся, кресла уже не было. Информацию о пропаже белгородец опубликовал в соцсетях, там сотрудники правоохранительных органов и узнали о краже.